Signe des temps : même Carrie Bradshaw s’est mise aux Birkenstock

Carrie Bradshaw en Birkenstock ? On aura décidément tout vu. Vous faites encore partie des réfractaires à la chaussure allemande ? Matez un peu ce que vous pourriez en faire…

Si vous regardez Sex And The City et son extension And Just Like That…, vous savez très probablement que le personnage principal joué par Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, n’est pas vraiment une grande amatrice de chaussures plates. Encore moins de souliers orthopédiques et régressifs qui s’utilisent davantage pour soulager les pieds, la colonne vertébrale et les genoux que pour se la péter dans les rues de New York !

Pourtant, ses tribulations la mènent à changer d’avis (on ne vous spoile pas) et à adopter ces chaussures qu’elle redoutait tant. Au moment de piocher une paire confortable, son choix ne se porte pas vers des tennis ou des Jordan — être des options qui matchent avec son look plutôt pointu — mais vers… des Birkenstock, les shoes les plus contagieuses de l’été 2021 !

Carrie Bradshaw en Birkenstock, un choix étonnant

Même si imaginer Carrie Bradshaw en chaussures orthopédiques semblait, jusque-là, impensable, cette dernière a tout de même choisi de nous surprendre en misant sur le modèle Madrid de Birkenstock. Une paire de couleur kaki, disposant d’une seule bride, qu’elle porte avec des chaussettes bicolores (étonnant ça aussi), une longue robe rosée à basques et un gilet à franges.

Un choix inattendu qui peut en faire reculer plus d’une (même si les claquettes-chaussettes, c’est franchement la vie). Étonnant aussi le choix de cette paire, qui semble détoner du modèle Arizona (à deux brides cette fois), ultra tendance, que l’on a pu voir sur les pieds de toutes les modeuses depuis plusieurs saisons…

Désir de confort ? De régression — une notion résolument mode depuis quelques saisons ? La « Birk » offre les deux à une Carrie dont les looks n’ont rien perdu de leur panache.

Comment porter les Birkenstock ?

Même si le printemps est encore bien loin, vous pouvez d’ores et déjà avoir envie de préparer votre garde-robe. Et qui dit températures qui montent, dit forcément nu-pieds (que l’on adopte avec plaisir après avoir passé l’hiver en UGG) !

Vous êtes encore réfractaires au port des Birkenstock qui vous semblent être inesthétiques, bateaux et (trop) brutes de décoffrage ? On vous comprend… mais voici quelques photos d’inspirations — qui changent drastiquement du style choisi par Carrie Bradshaw — trouvées sur Instagram. Elles pourront peut être vous faire changer d’avis…

Le shopping

Arizona Big Buckle en fourrure d’agneau, Birkenstock, 150€

Madrid, Birkenstock, 64€

Arizona, Birkenstock, 105€

Crédits de l’image de une : capture d’écran @Salto.