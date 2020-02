Taylor Swift devient « The Man » dans le clip de sa chanson féministe

Taylor Swift est une artiste que j’admire beaucoup et dont j’apprécie la grande majorité des titres.

Dans son dernier album Lover, une chanson m’avait plus particulièrement interpelée en raison de la thématique qu’elle aborde : les inégalités entre les genres.

Ça s’appelle The Man, et le clip vient tout juste de sortir.

I’m so sick of running as fast as I can

Wondering if I’d get there quicker if I was a man

Je suis si fatiguée de courir aussi vite que je peux

En me demandant si j’irais plus vite si j’étais un homme