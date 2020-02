Camila Cabello te fait redécouvrir les relations amoureuses ! (+ concours)

En partenariat avec Live Nation (notre Manifeste) –

Le second album de Camila Cabello, intitulé Romance, est sorti le 6 décembre 2019.

Comme son titre l’indique, les quatorze morceaux qui le composent parlent de l’amour. L’amour romantique sous toutes ses formes.

Camila Cabello a, en effet, voulu revenir sur les différentes formes de romance qu’elle a vécues dans sa vie.

Mon expérience avec Romance de Camila Cabello

Si je viens te parler de cet album aujourd’hui, c’est pour te partager avec toi l’expérience qu’il m’a fait vivre.

Véritable hymne à l’amour, Romance m’a fait faire un voyage au sein des histoires d’amour de la chanteuse tout en me proposant une introspection au sien de mes propres relations et sentiments.

Tous les morceaux ne me parlent pas de la même manière, bien sûr, mais tous me racontent une histoire. Ils m’ont fait danser, chanter mais aussi réfléchir sur certaines de mes relations, passées et présentes.

Si tu es déjà tombée amoureuse ou si tu aimes les histoires d’amour, je suis certaine que tu te retrouveras aussi dans la « Romance Experience » de Camila Cabello.

Tu tentes le coup ?

Le Romance Tour, le concert de Camilla Cabello, bientôt en France

Perso, je suis tellement emballée que j’attends que Camilla passe en concert à Paris de pied ferme. Et heureusement pour moi, le Romance Tour débarque le 17/06 dans la capitale !

Si tu es déjà fan de Camilla Cabello et de ses musiques ou si j’arrive à te convaincre avec cet article, je t’invite même à gagner des places pour venir la voir sur scène (et t’époumoner sur ses morceaux)(mais c’est peut être juste moi…).

Chargement…

3 packs de deux places sont à gagner alors n’attends pas pour tenter ta chance !

Retour sur la création de Romance de Camila Cabello

Éternelle romantique autoproclamée, Camila Cabello a toujours parlé d’amour dans ses chansons et ce bien qu’elle n’ait eu que très peu d’expérience jusqu’à ces deux dernières années.

Dans un live Instagram, le 5 février, la chanteuse a expliqué le concept :

« J’ai pensé à cet album, intitulé Romance, il y a un an environ. J’ai écrit un texte très long long que j’ai appelé le « Romance » où je parlais simplement de ce que je voulais faire de cet album, ce que je voulais qu’il me fasse ressentir, qu’il fasse ressentir aux autres. »

L’expérience de l’amour avec Romance de Camila Cabello

Je t’invite à écouter l’album dans un premier temps et à lire les paroles des morceaux.

Si tu ne connais aucune chanson de Camila Cabello mais souhaites faire faire un tour dans différentes histoires d’amour, c’est aussi possible ! Peut-être vais-je réussir à te convaincre d’en ajouter une ou deux à ta playlist…

Dans cet article, j’ai choisi d’aborder les titres de Romance dans un ordre différent que celui de l’album.

Je les ai regroupés par catégories :

Cet amour enfin assumé

Les déclarations d’amour en bonne et due forme

L’amour non réciproque

L’amour contre lequel on lutte

L’amour comme « une grande fille »

L’amour enfin assumé selon Camila Cabello

Shameless

Shameless est la première chanson de l’album de Camila Cabello.

Le titre, qui signifie littéralement « sans honte », n’est sûrement pas le premier morceau par hasard. Elle donne le ton !

Camila Cabello y chante son ras-le-bol de cacher ses sentiments, elle est prête à les confronter, les assumer et les déclarer au grand jour.

Plus exactement, dans Shameless, Camila explique qu’elle veut arrêter « d’aimer les gens de loin », d’avoir des sentiments et de les cacher.

And I’m tired of loving somebody that’s not mine, no

(Je suis fatiguée d’aimer quelqu’un qui ne m’appartient pas)

Right now I’m Shameless

(Maintenant, je n’ai plus aucune honte) Screamin’ my lungs out for ya

(Je crie de toutes mes forces pour toi) Not afraid to face it

(Je n’ai pas peur d’y faire face) I need you more than I want to

(J’ai plus besoin de toi que je ne le voudrais)

Un acte bien courageux selon moi qui sait à quel point déclarer ses sentiments pour quelqu’un peut être quelque chose de difficile… mais j’y reviendrai !

À ce sujet, Camila explique :

« J’aime Shameless car elle reflète ce que je veux ressentir. (…) Shameless est très désinhibée, juste intrépide, sans crainte, comme le fait être amoureux de quelqu’un, et de se dire : putain, mais allez, lançons-nous ! »

La chanteuse est prête à assumer ses sentiments donc… Mais de quels genre de sentiments s’agit-il ?

Les déclarations d’amour en bonne et due forme de Camila Cabello

Forcément, dans un album qui parle de la romance sous toutes ses formes, on peut retrouver des chansons d’amour en bonne et due forme.

Dans cette partie, j’ai regroupé les chansons de Romance que Camila Cabello a écrites comme de véritables déclarations d’amour.

Plusieurs d’entre elles parlent du compagnon actuel de Camila, Shawn Mendes, et elles me donnent clairement envie de retomber amoureuse.

Living proof

Dans Living Proof, Camila parle de son amant comme s’il s’agissait d’un ange tombé du ciel.

Where did you come from, baby?

(D’où sors-tu mon amour ?) And were you sent to save me?

(As-tu été envoyé pour me sauver ?) Ooh, there’s God in every move

(Ooh, il y a de Dieu dans chaque mouvement) Ooh, and you’re the living proof

(Ooh, et tu en es la preuve vivante)

Elle parle de ce genre d’amour où la personne en face semble être la perfection incarnée.

Le fait qu’elle évoque Dieu fait penser à un amour considéré comme « divin », mais aussi à une romance comme dans les contes de fées où le prince est envoyé pour sauver sa belle.

Dream of you

Il s’agit un peu du même registre dans Dream of you.

Camila Cabello l’a décrite comme l’une de ses chansons préférées de l’album.

« J’ai l’impression qu’il s’agit d’une façon vraiment adorable et innocente de dire : tout ce que je fais de mes journées, c’est rêver de toi. C’est sûrement la chanson la moins compliquée de l’album, il n’y a aucun conflit dedans. »

Personnellement, elle me fait un peu penser à ce que j’ai pu ressentir pour mon premier copain. Cet amour si pur et si innocent qu’on est certaine qu’il va durer toute la vie.

Repenser à ces sentiments me plonge dans une émotion très douce, j’adore.

Easy

Si Easy est également une déclaration d’amour un peu mielleuse, elle est sûrement celle, dans ce registre, qui me touche le plus.

Dans cette chanson, Camila parle de son amant et de la façon qu’il a de l’aimer, malgré tous ses défauts. Elle évoque cet amour qui permet de s’aimer soi-même.

Elle se montre vulnérable, parlant de ses complexes et de ses incertitudes.

I never liked my crooked teeth

(Je n’ai jamais aimé mes dents de travers) You tell me they’re your favorite thing (Mm-hmm)

(Tu me dis que c’est ce que tu préfères) […] The stretch marks all around my thighs

(Les vergetures autour de mes cuisses) Kiss ’em ’til I change my mind

(Embrasse-les jusqu’à ce que je change d’avis) About everything else (Ha-ha-ha-ha)

(Sur tout le reste)

Elle explique qu’elle a longtemps pensé être « dure à aimer », croyant que ce qu’elle considère comme ses défauts l’empêchaient de mériter un véritable amour.

Always thought I was hard to love

(J’ai toujours pensé que j’étais difficile à aimer) ‘Til you made it seem so easy, seem so easy

(Mais tu fais paraître ça si simple)

Je pense que c’est une situation qui peut parler à beaucoup de femmes qui, à cause des clichés qu’elles ont en tête, estiment qu’elles ne sont « pas assez bien » si elles ne répondent pas à un certain standard.

Quand j’étais plus jeune, de par ma consommation d’histoire d’amour fictives, je pense que j’avais intégré que l’amour devait forcément être difficile.

Alors j’ai entretenu des dynamiques amoureuses conflictuelles pendant des années, jusqu’à ma première vraie relation qui m’a d’ailleurs dans un premier temps… effrayée par sa simplicité !

Tandis que mes premières amourettes m’avaient fait complètement perdre confiance en moi, cette relation-là m’a appris à aimer ce que j’avais longtemps détesté chez moi.

Camila explique :

« Je pense que lorsque tu commences une relation avec quelqu’un, tu as toujours un peu peur qu’il voit toutes ces choses que tu détestes chez. Je pense que lorsque ce quelqu’un voit lesdites choses, qui te gênent ou te font perdre confiance en toi, et qu’il les aime, cela te fait simplement t’aimer davantage d’une certaine manière. »

Le genre d’amour bienveillant que je chéris tant et que je souhaite à tout le monde…

Used to this

Used to this est une chanson sur le début de la relation de Camila et de Shawn Mendes. Elle a été écrite par Camila et Finneas, le brillant frère de Billie Eilish.

Cette chanson raconte ce moment un peu particulier où deux amis de longue date entament une relation amoureuse : Camila Cabello était amie avec Shawn Mendes depuis plus de trois ans avant d’être en couple avec lui.

C’est une sorte d’amour que j’ai aussi expérimenté et je reconnais dans les paroles de Camila ce sentiment étrange mais aussi super agréable où une personne passe d’ami à amoureux dans ta tête.

It’s gonna take me a minute

(Ça va me prendre une minute) But I could get used to this

(Mais je vais réussir à m’habituer)

L’amour non réciproque selon Camila Cabello

Si Romance inclut de belles et adorables chansons d’amour, l’album contient aussi des chansons sur des romance plus compliquées.

Camila a notamment écrit deux morceaux sur l’amour à sens unique.

Sould’ve sait it

Dans Should’ve said it, Camila parle d’un garçon qu’elle a aimé… mais qui lui annonce ses sentiments une fois qu’elle est passée à autre chose.

So you want me now? That’s funny

(Alors maintenant tu me veux ? C’est marrant) ‘Cause you didn’t give a… back then

(Parce que t’en avais rien à f… avant) Comin’ back around, so sorry

(Tu reviens, tellement désolée) ‘Cause there’s no room in my bed

(Parce qu’il n’y a pas de place dans mon lit) And I’m all good now, someone else is gettin’ all of me (Ah)

(Et tout va bien pour moi maintenant, quelqu’un d’autre profite de moi (Ah) If you wanted me so desperately, you shoulda said it

(Alors si tu me voulais si désespérément, t’aurais dû le dire)

Camila explique :

« En gros, il y avait un mec que je connaissais depuis longtemps, je l’aimais bien mais il n’était pas prêt. Puis il m’a bien aimé à son tour, mais je n’étais plus vraiment dans cet état d’esprit parce que j’étais passée à autre chose. (…) Et j’étais plutôt en colère parce que je me disais : pourquoi tu as attendu aussi longtemps pour me le dire ! T’aurais dû le dire ! »

Ça me fait penser à la situation de Ross et Rachel dans Friends si tu as la ref !

Cette situation m’est arrivée une seule fois : le mec après qui j’avais couru pendant des mois avait attendu que je fréquente quelqu’un d’autre pour me dire que je lui plaisais.

Je me rappelle la colère dans laquelle ça m’avait mise… I feel you Camila !

Feel it Twice

Dans Feel It Twice, il est aussi question d’amour à sens unique, mais dans l’autre sens !

Dans cette chanson, Camila annonce à un ex qu’elle ne l’aime plus et qu’elle est même passée à autre chose avec quelqu’un d’autre.

Mais elle s’en veut car elle a conscience de la peine qu’elle inflige à cet ancien amant qui a encore une place dans son coeur malgré tout.

Ce morceau me parle beaucoup, ayant déjà vécu cette situation qui m’avait brisé le coeur.

J’ai l’impression qu’il n’y a que peu de chansons qui parlent de ce sujet : une personne qu’on a aimée et qu’on aime toujours au fond, mais avec qui on ne veut pas se remettre car on est plus amoureux d’elle.

Kills me to kill you when I tell you

(Ça me tue de te tuer quand je te dis) That I felt it once, I can’t feel it twice

(Que j’ai ressenti ça une fois, mais je ne pourrais pas le ressentir deux) It’s more than I can take, baby

(C’est plus que ce que je ne peux supporter) Hurts me to tell you I don’t feel the same

(Ça me fait mal de te dire que je ne ressens pas la même chose)

Je connais cette culpabilité dont elle parle, celle de devoir être honnête en sachant que ça va briser le coeur de l’autre. J’ai même déjà prié de pouvoir inverser les rôles tant je m’en voulais de ne plus ressentir de sentiments amoureux.

Cependant ce morceau me rappelle que même si c’est une situation détestable, il est impossible de se forcer à avoir des sentiments pour quelqu’un.

Quelque chose qu’il est sage de se rappeler parfois…

Cry for Me

Cet ex qui se remet de la rupture plus vite que nous, ça parle à plein de monde, non ? C’est l’histoire que Cry for Me raconte.

Dans cette chanson, Camila parle d’un ex qu’elle aime encore mais qui semble être complètement passé à autre chose de son côté.

Après que la chanson soit sortie, Camila a expliqué à ses fans sur Instagram qu’elle avait écrit cette chanson quand elle avait 16 ans.

À ce moment-là, elle venait de rompre avec son petit ami de l’époque et s’était rendu compte qu’il était passé à autre chose beaucoup plus rapidement qu’elle ne l’avait imaginé.

Elle explique qu’elle le voyait s’amuser, fréquenter d’autres filles, et que ça la rendait furieuse, jalouse.

I want you to cry for me, cry for me

(Je veux que tu pleures pour moi, pleures pour moi) Say you’d d-d-die for me, die for me

(Que tu me dises que tu mourrais pour moi, mourrais pour moi) And if you can’t, then baby, lie for me, lie for me (Huh)

(Et si tu ne le peux pas, mon amour, que tu mentes pour moi, tu mentes pour moi (Huh) ‘Cause you haunt me when I’m dreamin’

(Parce que tu me hantes quand je rêve) And it’s time you know the feeling

(Et qu’il est temps que tu saches ce que ça fait) So cry for me

(Alors pleure pour moi)

Je ne blâmerai sûrement pas la chanteuse, et probablement que toi non plus, car si tu as vécu une telle situation, tu sais à quel point elle peut être rageante, même si on ne peut rien y faire !

L’amour contre lequel on lutte, qu’on essaye de nier

Señorita

Si tu ne connaissais pas les premiers morceaux dont j’ai parlé, impossible que tu sois passée à côté de Señorita de Camila et Shawn Mendes !

Cette chanson évoque l’amour ambigu entre deux amis, et donc la situation que les deux tourtereaux ont vécue avant de se mettre ensemble (même si le morceau a été écrit bien avant que leur relation ne commence).

You say that we’re just friends

(Tu dis qu’on est amis) But friends don’t know the way you taste lalala

(Mais les amis ne connaissent pas ton goût) (…) Ooh when your lips undress me

(Ooh quand tes lèvres me déshabillent) Hooked on your tongue

(Accrochée à ta langue) Ooo, love, your kiss is deadly

(Ooo, mon amour, tes baisers sont mortels) Don’t stop

(N’arrête pas)

Cette chanson est une chanson qui me parle moins, déjà parce que je n’ai jamais expérimenté une telle relation, mais aussi parce que je pense l’avoir entendue beaucoup trop de fois en public pour me l’approprier !

Liar

Ahhh, Liar… C’est pour moi l’une des chansons les plus entraînantes de l’album mais aussi une chanson qui parle d’une situation que j’ai rencontrée tellement de fois que je ne saurai les compter !

Dans ce morceau aux musicalités très latinas, Camila parle de ce garçon, qu’elle dit ne pas vouloir, mais qu’elle désire plus que tout malgré elle.

C’est une chanson qui parle de sentiments niés mais trop forts pour rester cachés.

I said I won’t lose control, I don’t want it

(J’ai dit, je ne veux pas perdre le contrôle, je ne veux pas) I said I won’t get too close, but I can’t stop it

(J’ai dit, je ne m’approcherai pas trop, mais je peux pas m’en empêcher)

Camila explique :

« Liar est une chanson à propos d’une personne pour laquelle je ne voulais pas avoir de sentiments… et je ne voulais pas admettre que j’en avais. Je ne voulais pas l’aimer parce que j’avais peur. Liar est un peu une façon de me moquer de ça, de me moquer de moi. (…) C’est comme quand tu vois ton ex à une soirée et tu te dis : je l’aime plus, je l’aime plus… mais dès qu’il te dit bonjour, tu t’en rends compte : merde, je l’aime ! »

Perso, je ne fais pas trop partie de la « fierté team » de façon générale, mais pour ce qui est de me raconter des histoires sur mes sentiments, là je suis championne.

Ce n’est pas tant que je prétends à l’autre qu’il ne me plaît pas et que je ne le désire pas, c’est plus que je me mens à moi-même.

Ce que je retiens de Liar, (en plus de petites moves de danse) c’est qu’il faut arrêter de se raconter des histoires et assumer ses sentiments. C’est sûrement pour ça que Liar est sorti en même temps que Shameless !

Bad Kind of Butterflies

Dans cette chanson qui est de loin l’une de mes préférées de l’album, Camila parle d’un amour qu’elle ressent pour quelqu’un pour qui elle « ne devrait pas ».

C’est sûrement la chanson d’amour la plus « conflictuelle » de l’album.

Les « papillons » (= « butterflies ») font référence à l’expression « avoir des papillons dans le ventre ». Mais le fait que ce soit une « mauvais genre de papillons » renvoie à des sentiments controversés.

I got bad, bad, bad kind of butterflies

(J’ai un mauvais, mauvais genre de papillons) Like when you got something to hide

(Comme quand tu as quelque chose à cacher) Lies, tellin’ you that I’m alright

(Mensonges, je te dis que tout va bien) (…) Bad, bad butterflies in my chest

(De mauvais, mauvais papillons dans la poitrine) There’s something I gotta confess

(Il y a quelque chose que je dois confesser) Yes, somebody’s stuck in my head

(Oui, quelqu’un est coincé dans ma tête)

Ce morceau aux notes basses hyper intenses reflète l’anxiété (à laquelle Camila est particulièrement sujette) que la chanteuse a ressentie lorsqu’elle a commencé à éprouver des sentiments pour Shawn Mendes alors qu’elle était en couple avec Matthew Hussey.

D’ailleurs, la jeune femme a avoué en décembre qu’elle n’avait pas réécouté la chanson depuis l’enregistrement tant celle-ci lui rappelle l’anxiété et l’angoisse qu’elle a pu ressentir.

À mes yeux, cette chanson parle à la fois la culpabilité qu’on peut ressentir quand on commence à éprouver des sentiments pour quelqu’un d’autre que notre partenaire actuel :

What do I do when I love you and want somebody else?

(Qu’est-ce que je fais si je t’aime mais que je veux quelqu’un d’autre ?) What do I lose if I don’t choose and keep it to myself?

(Qu’est-ce que je perds si je ne choisis pas et le garde pour moi-même ?)

Mais aussi sur le fait de tomber amoureuse d’un ami et qu’on a peur de lui dire car peur que la relation change.

Come here and sit next to me

(Viens t’asseoir à côté de moi) Don’t look at me while I’m breaking

(Ne me regarde pas pendant que je craque) After what I’m gonna say

(Après ce que je vais dire) I understand if you hate me

(Je comprendrais que tu me détestes)

L’amour toxique selon Camila Cabello

This love

This Love est aussi une de mes chansons préférées de cet album.

Je la trouve très belle musicalement parlant mais elle m’évoque aussi beaucoup de choses.

Camila y fait référence à un amour toxique duquel elle essaye désespérément de se sortir, sans succès. Elle sait que cette relation la fait souffrir mais elle n’arrive pas à s’en détacher et à se protéger.

Said it’s the last time, but nah, nah, nah, nah

(J’ai dit que c’était la dernière fois, mais non, non, non, non) Just like the last time, yeah, nah, nah, nah, nah

(Juste comme la dernière fois ouais, non, non, non, non) Tired of building up my walls, yeah

(Marre de construire des murs, ouais) Just to watch them fall again

(Et de les regarder s’écrouler encore)

C’est une chanson que je trouve belle mais triste car elle m’évoque des moments difficiles de ma vie où j’étais prise dans des relations nocives.

Mais le fait de l’écouter me rappelle aussi ce que je ne veux plus désormais, ce qui est finalement une bonne chose !

L’amour comme une « grande fille » vu par Camila Cabello

My oh My

My oh My est la chanson de Romance qui cartonne bien en ce moment.

C’est une chanson qui parle d’un amour rebelle : Camila, qui a toujours été sage en amour, déclare vouloir se laisser tenter par un bad boy.

I swear on my life that I’ve been a good girl

(Je jure sur ma vie que j’ai été une gentille fille) Tonight I don’t wanna be her

(Ce soir je ne veux pas être cette fille-là)

J’ai l’impression que dans cette chanson, la chanteuse explique qu’elle veut aller à l’encontre des recommandations de ses parents. Elle en a marre d’être la gentille petite fille qu’on lui dit d’être et veut s’amuser un peu.

They say he likes a good time (My oh my)

(Ils disent qu’il aime s’amuser (my oh my)) He comes alive at midnight (Every night)

(Il se révèle à minuit (toutes les nuits)) My mama doesn’t trust him (My oh my)

(Ma mère ne lui fait pas confiance (my oh my)) He’s only here for one thing, but (So am I)

(Il n’est là que pour une chose mais (moi aussi))

Un hymne à l’amusement et au frisson ? Pas mal !

Cette chanson me fait un peu penser à Bloodline d’Ariana Grande, qui elle aussi est souvent associée à l’image d’éternelle romantique et qui chante pourtant dans cette chanson son désir de juste s’amuser avec une histoire sans lendemain.

That’s my girls !

First man

Je finirai cet article par First man, qui est la dernière chanson de l’album.

Cette chanson, comme toutes les autres de l’album, est une chanson qui parle d’un garçon, mais à l’inverse des autres elle s’adresse non pas directement au garçon mais à son papa à elle.

Elle lui chante son amour en essayant de le rassurer.

I swear on my heart that he’s a good man

(Je jure sur mon coeur que c’est un homme bien) I know you’ll stay up late just waitin’ for me

(Je sais que tu veilleras tard pour m’attendre) You held me so tight, now someone else can

(Tu m’as serrée tellement fort, maintenant quelqu’un d’autre le fait) But you were the first man that really loved me

(Mais tu as été le premier homme à m’avoir vraiment aimée)

Je suis particulièrement touchée par cette chanson parce que j’entretiens un rapport très fusionnel avec mon papa, tout comme Camila.

Il peut être très protecteur, même s’il n’aime pas trop le montrer, et c’est très important pour moi que mon père aime bien mon copain.

First Man est pour moi la jolie chanson pour terminer cette balade de l’amour !

Tu en as pensé quoi ?

Dis moi dans les commentaires quelle chanson te parle le plus et ce qu’elle t’inspire !

Et si tu es emballée par la Romance Experience, tente ta chance pour gagner deux places pour aller voir Camila Cabello en concert à Paris le 17/06 !