Madonna entame sa nouvelle tournée, entre nostalgie, couacs sonores et messages de paix

Malgré des problèmes de santé cet été, Madonna a assuré son grand retour sur la scène de l’O2 Arena de Londres le soir du dimanche 15 octobre, revenant sur l’ensemble de ses 40 ans de carrière.

Malgré un été marqué par de graves problèmes de santé, Madonna a assuré le premier show de sa tournée Celebration Tour, à Londres, qui rend hommage à ses 40 ans de carrière. Et les spectateurs n’ont pas été déçus.

Thank you LONDON!

Opening Night!

An Evening i will never forget. 🇬🇧♥️#MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/qA5EJXeqIy — Madonna (@Madonna) October 15, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Tubes sur tubes et changements de tenues

Malgré un léger retard, l’artiste de 65 ans est arrivée en trombe sur la scène de l’O2 Arena. Elle a commencé par rassurer le public sur son état de santé : « Ça a été une année folle (…) Je ne pensais pas que j’allais y arriver et mes médecins non plus », a-t-elle lâché à la foule, selon le récit de la soirée de Variety.

Elle a ainsi lancé le spectacle en enchaînant sur plusieurs de ses tubes de ces 40 dernières années : « Material Girl », « Hung Up », « Vogue » ou encore « Like a Prayer ». Le tout, accompagné de multiples changements de tenues, et de quelques problèmes de sons. Mais cela n’a pas empêché la reine de la pop de continuer le show. Madonna a également rendu hommage à de nombreux artistes décédés dont elle se sentait proche : Michael Jackson – en chantant un mahshup entre Like a Virgin et Billie Jean – à Prince, ou encore Sinnead O’Connor, récemment disparue.

Un concert très politique

Cinq de ses enfants ont d’ailleurs fait une apparition sur scène à ses côtés, Lourdes, David Banda, Mercy James, Estere et Stella. Comme à son habitude, elle a également évoqué des sujets brûlants d’actualité, prônant la paix entre la Palestine et Israël. Elle a aussi évoqué les victimes du Sida et brandi un drapeau ukrainien.

It’s Madonna’s 11 year old daughter walking Baby Vogue for me!!❤️❤️❤️ pic.twitter.com/jCb1B66zoU — Vogues’ Best (@VoguesBest) October 16, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pour achever le spectacle, Madonna s’est aussi essayée à quelques reprises, notamment « I Will Survive » de Gloria Gaynor. Un retour réussi pour les fans, elle qui avait passé plusieurs jours en soins intensifs cet été, pour une infection bactérienne. Elle avait été contrainte de reporter une partie de sa tournée mondiale, dont l’entame devait se faire à Vancouver.

Pour les fans parisiens, plus que quelques semaines pour découvrir le spectacle : Madonna effectuera plusieurs concerts à l’Accor Arena les 12, 13, 19 et 20 novembre prochains.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.