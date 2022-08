Lourdes Léon, la fille de Madonna se lance (enfin ?) dans la musique, sous une pression immense

Lourdes Maria Ciccone Léon, la fille de Madonna vient de sortir son premier single, « Lock&Key », sous le nom d’artiste de Lolahol. Le début d’une carrière sur les pas de sa mère ?

Imaginez être la fille de Madonna (et de son ancien coach sportif cubain Carlos Léon), et vouloir vous lancer dans la musique… C’est ce que vient de faire Lourdes Maria Ciccone Léon. Une trajectoire attendue quand on est un enfant de star, mais quand on est la fille de la reine de la pop, la pression s’avère immense.

La fille de Madonna, Lourdes Léon, devient la chanteuse Lolahol

Lourdes Léon se lance dans la musique sous le nom de Lolahol avec en premier single Lock&Key.

C’est sans doute pourquoi Lourdes Léon n’en a pas encore fait des tonnes côté promotion, et surtout qu’elle arbore un pseudonyme pour ses débuts en musique : Lolahol. Son premier single, « Lock&Key », vient de sortir avec un clip, ce 24 août 2022. Et si vous avez l’impression d’y retrouver quelques clins d’œil à sa mère, c’est plausible. En même temps, difficile de faire quoi que ce soit sur cette terre que Madonna n’aurait pas déjà fait.

Lourdes Léon alias Lolahol sort son premier single « Lock&Key »

Réalisé et produit par Eartheater (pseudo de l’artiste Alexandra Drewchin), le clip voit Lourdes Léon, alias Lolahol rouler des mécaniques, fricoter dans un cimetière, puis s’échouer sur une plage abandonnée, façon nouvelle naissance de Vénus hyper-sexualisée, pendant que des rythmes d’électro-pop planante et d’hyperpop s’enchaînent.

Un début modeste, qui se veut clairement plus pointu que grand public. Et c’est sans doute en misant sur une niche musicale, qu’elle pourrait échapper aux inévitables comparaisons à sa mère…

À lire aussi : Pourquoi le mariage de Britney Spears était une grand-messe mode et pop culture

Crédit photo de Une : Capture d’écran YouTube.