Madonna réalise son biopic et choisit Julia Garner (Inventing Anna) pour l’incarner

L’actrice américaine Julia Garner a été choisie par Madonna pour l’incarner dans son biopic.

Madonna veut faire les choses bien pour son biopic distribué par les studios Universal. Après des mois d’hésitation pour choisir celle qui aura l’honneur de l’incarner, sa décision s’est fixée sur l’actrice qui était favorite depuis le début : la New-yorkaise Julia Garner, âgée de 28 ans, et que vous avez peut-être croisée dans le film Sin City : j’ai tué pour elle, dans les séries Ozark et Inventing Anna sur Netflix.

Raconter soi-même son histoire quand on est une femme

Madonna tient à raconter elle-même son histoire et sera donc la réalisatrice aux commandes de son biopic. Elle sera aussi co-scénariste aux côtés de Diablo Cody, la scénariste oscarisée de Juno. Ces détails ne sont pas anodins : sur le plateau de Jimmy Fallon en octobre 2021, elle faisait état des problématiques de genre qui traversent le film :

De nombreuses personnes ont essayé d’écrire des films sur moi, mais c’était toujours des hommes. (…) J’ai découvert, et je ne dirais jamais son nom, que le réalisateur était un énorme misogyne. Je me suis demandée pourquoi ces gens faisaient un film sur ma vie ? Il n’y avait rien de vrai, le mec qui le faisait ne comprenait rien aux femmes et n’avait aucun respect pour elles.

Un rôle exigeant

Une fois réglé le problème de la réalisation, le suspense restait entier concernant celle qui serait choisie pour interpréter l’icône pop. L’enjeu est d’autant plus grand qu’être Madonna, ça ne s’invente pas. Variety évoque des séances de casting spectaculairement exigeantes aussi bien dans le domaine de la danse que de la comédie et du chant. Elles duraient jusqu’à 11 heures par jour, un programme d’autant plus flippant qu’il arrivait que Madonna y assiste !

Si Julia Garner a toujours été favorite, ce n’est pas moins d’une douzaine d’actrices qui ont été envisagées pour le rôle au fil des mois. Parmi elles, il y a les chanteuses Sky Ferreira, Bebe Rexha ou encore Florence Pugh, l’actrice de Midsommar et Black Widow et même Alexa Demie, qu’on connait bien pour son interprétation de Maddy dans Euphoria. Pour l’instant, on sait que le film se concentrera sur les premières années de la carrière de Madonna. La star a précisé :

Le film sera toujours centré sur la musique. La musique m’a permis d’avancer et l’art m’a permis de rester en vie. Il y a tant d’histoires non racontées et inspirantes, et qui mieux que moi peut les raconter ? Il est essentiel de partager les montagnes russes de ma vie avec ma voix et ma vision.

