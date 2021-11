L’histoire vraie de l’arnaqueuse Anna Delvey vient vous fasciner sur Netflix

Une nouvelle série pointera bientôt le bout de son nez sur Netflix. Ça s’appelle Inventing Anna et ça donne très envie !

La série Inventing Anna raconte l’histoire vraie d’Anna Delvey — dont le nom authentique est Anna Sorokin. Elle est à l’origine d’une arnaque phénoménale : celle de se faire passer pour une milliardaire et vivre la vida loca d’héritière à New York ! Elle a en effet réussi à s’immiscer dans les cercles les plus luxueux de la ville..

La bande-annonce vient de sortir, et en ce qui concerne le reste de la série, elle sera disponible sur Netflix le 11 février.

Anna Delvey, une fausse héritière allemande d'Instagram, a arnaqué toute la haute société new-yorkaise de 2016 à 2017. Une histoire VRAIE !



La série Inventing Anna, par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, Bridgerton…) et avec Julia Garner (Ozark), le 11 février. pic.twitter.com/JhoyLpCMF4 — Netflix France (@NetflixFR) November 23, 2021

Une histoire vraie trépidante dans Inventing Anna

Qu’on déteste les arnaqueurs ou qu’on les admire, leurs histoires sont toujours assez folles, et celle d’Anna Delvey promet de donner lieu à une série fascinante.

Le rôle de la fausse milliardaire est joué par Julia Garner — qui a notamment été découverte dans Ozark.

Réalisée par Shonda Rhimes, productrice de Grey’s Anatomy et Scandal, la série suivra le parcours d’Anna Delvey en parallèle de celui de Vivian, jouée par Anna Chlumsky, une journaliste qui enquête sur son cas.

L’histoire est totalement vraie… sauf pour les passages qui ne le sont pas. Julia Garner est Anna Delvey dans Inventing Anna, une série Shondaland.

Alors, hâte de découvrir l’histoire de Anna Delvey, qui promet presque autant de drama que la partie 2 du documentaire sur Tiger King ?

Crédit photo : chaîne Youtube Netflix