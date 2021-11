Ce nouvel outil Netflix va vous dire si votre série pref cartonne autour du monde

Vous voulez connaître le niveau de popularité mondiale des films et séries que vous matez sur Netflix ? C’est désormais chose possible avec un nouveau site lancé par la plateforme elle-même !

Le monde appelle le monde. Un constat facilement vérifiable dans les restaurants et autres bars qui attirent les foules quand ils sont déjà pleins.

Sur Netflix, c’est un peu la même chose. Plus un programme fait consensus, à l’instar de Squid Game ou Lupin, plus on a envie de le regarder à notre tour.

Et l’inverse est vrai aussi : plus on aime une série, plus on a envie de savoir si d’autres la regardent, histoire notamment de pouvoir débriefer avec d’autres personnes.

Par souci de transparence et pour caresser nos curiosités, Netflix a lancé un nouveau site, qu’on va religieusement consulter chaque mardi.

Le site de Netflix dédié aux tops 10

Que celle qui n’a jamais checké le top 10 de Netflix pour choisir son programme du soir se manifeste !

Pour notre part, ce classement est une vraie solution à l’enfer du « je sais pas quoi mater ce week-end, et c’est problématique parce que ma gueule de bois m’empêche de faire autre chose que végéter sur mon canap ».

Parce que Netflix a justement constaté l’amour que portent ses abonnés à la rubrique « Top 10 », et pour pallier les critiques qu’elle reçoit souvent sur son manque de transparence concernant ses audiences réelles, elle a décidé de lancer un site parallèle à sa plateforme dans le but d’informer sur ses contenus les plus plébiscités dans le monde.

Ce site s’appelle Top 10 sur Netflix et est d’ores et déjà consultable !

Pablo Perez de Rosso, vice-président Stratégie, planification et analyse des contenus de Netflix a expliqué dans un communiqué :

« Nous avons reçu de nombreux retours sur nos mesures d’audience ces dernières années. Nous nous sommes mis au travail. […] Ces listes apportent la réponse la plus transparente à cette question. »

Ainsi, Netflix va compiler les heures de visionnage enregistrées du lundi au dimanche de la semaine passée et relayer les audiences sous la forme de tops par pays (pour 100 pays), qui seront mis à jour tous les mardis.

Vous pourrez donc savoir ce qui cartonne en Corée, en Inde ou en Espagne, ce qui devrait satisfaire votre curiosité.

Comment sont calculées les audiences Netflix ?

Pablo Perez de Rosso explique également que le nombre d’heures de visionnage est LE critère qui permet de quantifier le succès d’un produit Netflix… mais tient à modérer un peu ses propos en ajoutant que la satisfaction des abonnés est également importante pour l’entreprise :

« Après avoir considéré différentes options, nous pensons que mesurer l’engagement en heures de visionnage permet de déterminer la popularité d’un titre, mais que la satisfaction générale des utilisateurs est également un facteur crucial lorsqu’on propose un service d’abonnement. »

Évidemment, il n’existe pas de moyen de quantifier votre amour pour une œuvre, donc le facteur « nombres d’heures de visionnage » demeure le seul vrai facteur de calcul des tops.

Information que Netflix avait déjà délivrée en septembre lors d’une conférence où Ted Sarandos, co-directeur général et directeur du contenu de Netflix, avait révélé que les « hits » étaient établis en fonction du nombre d’heures visionnées pendant les 28 premiers jours de mise en ligne des contenus.

Des tops Netflix par catégories

Pour aller plus loin dans son service client, le site Top 10 sur Netflix propose, outre ses tops nationaux, des tops 10 mondiaux par catégories : films anglophones, films non-anglophones, télé anglophone, télé non-anglophone.

Une nouvelle manière pour vous de concevoir votre expérience Netflix, davantage tournée sur le monde et ce qu’il consomme lui aussi.

De notre côté, on va dès aujourd’hui aller consulter les préférences de nos voisins européens, et même nous aventurer sur d’autres continents, histoire de vérifier qu’on a bien les mêmes goûts que les abonnés Netflix japonais et mexicains !

Dès fois qu’on saurait pas quoi raconter à notre hôte Airbnb lors de notre prochain voyage à Cancun…

Découvrez Top 10 sur Netflix

