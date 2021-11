Netflix Gaming sort en France ! Alors, on joue à quoi ?

En plus du cinéma et des séries, voilà que la plateforme au N rouge ajoute une corde à son arc : Netflix Gaming, c’est aussi en France ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau service.

On vous en parlait juste avant la rentrée : Netflix lançait des jeux vidéo en Pologne, patrie de Geralt de Riv. Eh bien ce mardi 2 novembre, Netflix Gaming arrive en France et on a toutes les infos pour vous !

Comment accéder aux jeux Netflix Gaming ?

Tout se passe sur l’application Netflix, qui comporte une nouvelle rubrique, sobrement intitulée « Jeux ». Incroyable.

Une rubrique jeux qui s’appelle Jeux ? Groundbreaking, dirait Miranda Priestley

Et cette fois, ce n’est pas du streaming : cliquer sur le jeu de votre choix vous emmènera à votre store d’applications, où vous devrez le télécharger ! On vous voit venir cependant, les titres ne seront pas téléchargeables pour qui n’a pas de compte Netflix… mais pourront être installés sur plusieurs mobiles liés à un compte disposant du multi-écrans, dans la limite des écrans disponibles.

Au lancement français, soit ce 2 novembre 2021, Netflix Jeux n’est disponible que sur l’application Netflix Android. Pour une fois, ce seront les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone qui devront patienter un peu !

Netflix Gaming, c’est payant ?

En un mot comme en cent : non ! Enfin, non tant que vous payez déjà un abonnement Netflix, évidemment.

Sans achat intégré, sans publicité, les jeux sont téléchargeables sans frais supplémentaires à partir du moment où on a un compte sur la plateforme. Un bon point dans un contexte où les concepts poussant les joueurs et joueuses à dépenser toujours plus sont légion.

À quoi on joue sur Netflix Gaming ?

Voilà la vraie question, non ? Eh bien on joue à des jeux inspirés des univers Netflix, mais pas seulement ! Cinq titres sont disponibles au lancement :

Stranger Things 3 : Le jeu (le seul à être disponible pour tout le monde), un beat’em up basé sur les évènements de la saison 3

Stranger Things : 1984, un mignon opus orienté action et aventure aux gros pixels absolument adorables

Stranger Things : 1984, si c’est pas chou ça

Ensuite viennent trois titres plus classiques et détachés des univers Netflix, histoire qu’il y en ait pour tout le monde.

Card Blast, un mélange entre poker et casse-tête

Shooting Hoops, quand le basket rencontre les fléchettes (un jeu d’adresse, donc)

Teeter Up, un jeu de type « qui rend zinzin » dans lequel il faut guider une balle dans un trou à l’aide de la gravité

Bien évidemment, de futurs titres sont à attendre — le studio français Gameloft serait dans les bails, selon nos confrères et consœurs de Frandroid. Encore faut-il que le dispositif ait du succès dans l’hexagone !

Quant à savoir si ces jeux resteront tout public ou si Netflix s’aventurera dans des opus plus adultes (un jeu façon thriller basé sur You, ça chauffe qui ?) : l’avenir nous le dira. Et la demande du public aussi…

