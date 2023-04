Dans le gaming, le sexisme a de beaux jours devant lui

Selon une enquête de l’IFOP à paraître, 40 % des femmes jouant régulièrement aux jeux vidéo en ligne ont déjà été victimes de sexisme.

Stéréotypes machistes, insultes sexistes, cyberharcèlement, menaces… Selon une étude IFOP pour le site spécialisé GamerTop à paraître jeudi 27 avril, la pratique du jeu vidéo en ligne pour les femmes peut s’avérer violente, à cause d’un sexisme ambiant.

À lire aussi : « Dans le jeu vidéo, une photo d’une fille noire, c’est un motif de harcèlement »

24% des joueuses ont déjà reçu des remarques sur leur physique

L’institut de sondage a interrogé un panel de plus 4 000 joueurs et joueuses. Ainsi, l’étude révèle que 40 % des joueuses interrogées témoignent avoir déjà été victimes de comportements, d’insultes ou de menaces sexistes ou à caractère sexuel en interagissant avec d’autres personnes en ligne.

Un chiffre qui bondit à 66% pour les amatrices de jeux de combat. Parmi les autres faits marquants, 24% des joueuses affirment avoir déjà reçu des remarques sur leur physique, 23% ont subi des commentaires sexistes sur leur niveau de jeu et 23% ont été la cible de propos sexualisant, tandis que 15% des femmes interrogées ont déjà fait l’objet de menaces d’agression sexuelle.

Des joueuses isolées

Pourtant, le monde du jeu vidéo est loin d’être masculin. Selon l’IFOP, il y a quasiment autant de joueuses que de joueurs actuellement en France : 62% des femmes affirment avoir déjà joué au cours des trois derniers mois, contre 66% chez les hommes.

Mais, face à ces comportements sexistes, « les joueuses ont développé une méfiance », analyse Enora Lanoë-Danel, chargée d’études à l’IFOP, dans le compte-rendu de l’enquête. Puisque 40% des joueuses usent de stratégies de repli, et préfèrent jouer en solitaire, évitant les tchats vocal, ou quittant brutalement une partie pour ne pas être confrontées au sexisme.

Mais l’enquête a également interrogé les joueurs sur leurs préjugés sexistes, et les chiffres sont alarmants. Ainsi, 62% d’entre eux adhèrent à au moins un stéréotype sexiste. Pour 22%,« le travail d’un homme est de gagner de l’argent et celui d’une femme est de s’occuper de la maison et de la famille ». Pour 30% des joueurs très actifs, les femmes « ont acquis trop de pouvoir dans la société actuelle ». Tandis que 23% estiment que « lorsqu’on veut avoir une relation sexuelle avec des femmes, beaucoup disent ‘non’ mais veulent dire oui’ ».