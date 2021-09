Netflix rime avec cartons. De nombreux contenus diffusés sur la plateforme passionnent les foules, fascinent la Toile, créent le débat. Justement, Netflix dévoile quels sont ses films et séries les plus populaires, et surtout comment elle comptabilise ses succès.

Netflix a le nez creux pour ce qui est de satisfaire ses abonnés. Ainsi, chaque année, elle publie des contenus éclectiques qui souvent embrasent la plateforme, ainsi que la Toile.

Ça a bien sûr été le cas avec La Casa de Papel qui s’est grâce à Netflix offert un succès mondial mirobolant ; plus récemment, citons les cas de Lupin ou encore de Bridgerton qui ont longtemps plafonné en #1 du classement de la plateforme.

Ted Sarandos, co-directeur général et directeur du contenu de Netflix, a profité d’une conférence pour partager le top des séries et films de l’entreprise, bâti en fonction de plusieurs critères.

Quels sont les plus gros succès de Netflix, et selon quels critères ?

D’ordinaire, Netflix tient à conserver ses chiffres confidentiels, révélant peu les coulisses de ses succès ou de ses échecs. Il est donc surprenant mais hautement jouissif d’avoir enfin un œil sur les données du géant de la SVoD !

La plateforme a en effet dévoilé le top 10 de ses films et ses séries en fonction du nombre de comptes à les avoir visionnés. Ainsi, le nombre de comptes à regarder un film ou une série est le premier critère qui définit un « hit » chez Netflix.

Audiences Netflix, par nombre de comptes à visionner

C’est donc, sans surprise, La Chronique des Bridgerton qui enregistre le plus beau score puisque visionnée par 82 millions de comptes, juste avant la série française Lupin, qui a été regardée par 76 millions de comptes — à égalité avec The Witcher.

Une trinité qui règne en maîtresse sur le reste des programmes, chutant de 10 millions par la suite.

D’autres tops ont par ailleurs été communiqués, qui définissent cette fois-ci les « hits » en fonction du nombre d’heures visionnées pendant les 28 premiers jours de mise en ligne des contenus.

Audiences Netflix, par nombre d’heures de contenus visionnés

Si côté séries, Bridgerton continue de plafonner à la première place du classement, le reste du top change quelque peu, plaçant La Casa de Papel partie 4 en seconde place, et Stranger Things saison 3 en 3ème position.

Côté films, Birdbox surpasse Extraction et un petit nouveau s’impose dans la liste : The Irishman, de Martin Scorsese.

Si d’ordinaire la plateforme demeure plutôt secrète quant à la manière dont ses contenus performent, il est plaisant de constater qu’elle fait une entorse à sa règle car cela nous permet de comprendre comment, chez Netflix, on définit un « hit » !

