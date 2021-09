Quand sortira La Casa de Papel saison 5, partie 2 ?

Sortie le 3 septembre sur Netflix, la première partie de La Casa de Papel saison 5 a déjà fait couler beaucoup d’encre (et de larmes). Vous avez fini de tout binger ? Voici quand sortira le reste de l’ultime saison !

Comme à l’accoutumée, la nouvelle saison de La Casa de Papel, disponible depuis le 3 septembre sur Netflix, fait les beaux jours de Netflix. Le programme gravite d’ailleurs sans surprise à la première place du top 10 des contenus les plus regardés depuis sa mise en ligne, et ça n’est pas étonnant si l’on considère que beaucoup le critiquent mais tout le monde le regarde quand même.

Après une première partie qui a fait sensation, notamment en tuant l’un de ses personnages principaux, La Casa de Papel saison 5, partie 2 promet de péter tous les scores d’audience. Mais quand sortira t-elle au juste ?

Quand débarquera La Casa de Papel saison 5, partie 2 sur Netflix ?

Les demi-saisons, on en a ras la casquette, non ? Après avoir attendu la partie 2 de la saison 1 de Lupin, il nous faut désormais attendre pour connaître le dénouement tant attendu de La Casa de Papel , qui tirera sa révérence cette année !

Vu la rayonnance internationale du show espagnol — porté par Úrsula Corberó, Álvaro Morte et Itziar Ituño entre autres talents — on ne prend pas beaucoup de risques à supputer que cette sortie en deux temps à dû exaspérer plus d’un binge-watcheur endurci. Et on compatit. Toutefois, il ne nous faudra pas prendre notre mal en patience bien longtemps car la partie 2 du programme est prévue pour tout bientôt.

En effet, les tout derniers épisodes de la série d’Álex Pina débarqueront le 3 décembre 2021 sur la plateforme, c’est-à-dire dans à peine 3 mois.

L’occasion peut-être de reprendre le show depuis le début, histoire de bien chialer devant la disparition de tous nos personnages préférés, dont la série a décidément fait sa spécialité ?

