La Casa de Papel : sexisme, transidentité et autres sujets de société

Ce week-end, je n’ai fait qu’une bouchée de la 4ème saison de La Casa de Papel.

Et je ne suis pas la seule ! Le phénomène global a rassemblé les confinés du monde entier devant leur écran dès vendredi 9h, tant et si bien que Netflix a saturé.

Une fois le problème réglé, j’ai pu m’y atteler, et j’ai découvert une série consciente de la portée mondiale de sa parole.

Ainsi, La Casa de Papel saison 4 s’essaie à aborder divers sujets sociétaux entre deux fusillades…

Le cheval de bataille de La Casa de Papel est véritablement l’atlermondialisme, et ce dès la saison 1, puisque le braquage de la Maison royale de la Monnaie d’Espagne se révèle être un message contre les puissants.

Pour rappel, voici la définition de l’altermondialisme selon l’Internaute :

Le terme altermondialisme permet de faire référence à un courant de pensée opposé au libéralisme économique et à la mondialisation des pratiques financières, pour favoriser une économie plus sociale et mieux répartie.