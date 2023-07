Le récap pailleté de Drag Race, ép.3 : transidentité, shade et acting challenge

Retrouvez chaque lundi sur Madmoizelle le récap de la saison 2 de Drag Race France ! Dans ce troisième épisode, les queens sortent leurs griffes et leur talent d’actrices.

Previously on : Après avoir cumulé les problèmes techniques, Vespi a entendu de la bouche de Nikki le fatal “Sashay, c’est terminé”. Et on a un peu les boules (de disco) pour elle. Attristée, Piche est plus déterminée que jamais à remporter la compétition. Mami Watta est aussi au taquet : “Je suis tellement déterminée cette semaine que j’ai décidé de mettre du tissu !”. On en est bouche bée.

Ça bitche à balles réelles

Mini-challenge : c’est l’heure du “reading challenge”, because reading is what Fundamental ! Pardon pour les non-anglophones, mais même les scénaristes du programme n’ont pas traduit cette réplique culte de RuPaul. La “lecture”, c’est une façon drôle et imagée d’exposer les défauts d’une copine drag. Ginger Bitch s’en donne à coeur joie : “Mami Watta tu as bien fait de mettre ce chapeau. Chaque poubelle a son couvercle” Shade ! La jeune drag queen est aussi rhabillée pour l’hiver par Piche : “Mami Watta ! Esprit de l’eau…usée.”

Moon tente de s’attaquer au blond barbu : “Piche, je suis tzigane, tu es gitane, Esmeralda, Quasimodo, ou plutôt Djali, la chèvre…” Jamais à court de répartie, Piche lui répond : “On en reparlera quand tu viendras me tâter le bouc”. Il y a du flirt dans l’air entre ces deux-là, get a room ! Punani aussi est redoutable dans l’exercice : “Kitty Space, tu es pile poil entre avril et juin, mai/meh…”. Mais… c’est Piche qui remporte le mini-challenge !

Quand Télématin rencontre Pas de pitié pour les croissants

Maxi-challenge : les reines doivent jouer dans une parodie d’émission matinale type Télématin, baptisée Le Croissant Show, dont le titre est un clin d’œil à l’émission culte du Club Dorothée, Pas de pitié pour les croissants (si tu as grandi dans les années 80…).

Moteur, dragtion ! Les queens enregistrent leur segment, chacune leur tour, sous les regards aiguisés de Nikki et Daphné. Moon campe une Miss Météo beaucoup trop excitée qui revient d’after party ! Daphné fait face à Sara Forever en intervieweuse horny. “Merci de t’être excitée sur moi, ça m’arrive pas souvent en ce moment !”. Visiblement, Daphné est en manque d’action en ce moment…

Kitty Space galère dans ce challenge. “J’ai peur de décevoir parce que pour moi, décevoir, c’est ne pas être aimée par les autres”, confie-t-elle, les larmes aux yeux. Mami Watta propose une version un peu trop salace pour les juges (on a vu pire dans la version US mais bon !) d’une prof de gym ultra-camp.

Drag et transidentités : les témoignages forts de Moon et Mami Watta

Confessions dans l’atelier : Moon explique que le drag lui a permis d’affirmer sa féminité à un moment de sa vie où elle n’avait pas les outils pour comprendre sa transidentité. Puis, dans une séquence chargée en émotion, elle se confie sur sa dépression et ses idées suicidaires. “J’étais tellement sûre que c’était moi le problème.” Moon a commencé à aller mieux en prenant des hormones, il y a moins d’un an. “Après ce procédé d’hormones, je n’étais plus en mode survie, j’étais en mode vie”.

Face caméra, Piche fait oeuvre de pédagogie en rappelant que les personnes trans possèdent le taux de suicide le plus élevé de la communauté LGBTQ+. “Ce sont des personnes que l’on doit absolument protéger. Il n’y a pas de hiérarchie dans la protection mais les personnes trans font partie des urgences.” Invitée du dernier épisode de “Drama Queens”, La Briochée, candidate trans de la saison 1, est émue : “Je me reconnais beaucoup dans son discours. Nos parcours sont très proches les unes des autres.”

A son tour, Mami Watta explique qu’elle se sent une femme trans depuis plusieurs années, mais qu’elle ne peut pas transitionner, car son père est malade et elle a peur que “ça le tue”. On sent tout le poids de l’homophobie dans sa construction (elle a subi une thérapie de conversion). Keiona résume : “C’est dur parce qu’on se dit que les gens qui sont censés nous aimer le plus au monde peuvent en même temps faire en sorte qu’on soit les plus misérables.” Le témoignage de Mami Watta a résonné sur Twitter.

Laissez-les danser !

Pas de Kiddy Smile cette semaine, mais à la place, deux jurés de choix : le gossip boy de la mode, Loïc Prigent et l’icône espagnole, Rossy de Palma !

Le thème du défilé de la semaine est La nuit des 1000 Dalida. Alerte DRAG DRAMA ! Kitty Space et Cookie Cunty ont choisi le même look, celui que la star portait pour la chanson “Comme disait Mistinguett”, avec body noir, noeud papillon et cape froufroutante rose. Celui de Kitty est plus travaillé et rend hommage aux peines de cœur de la diva, mais Cookie possède une attitude et une perruque très dalidesques.

Je suis In love de la tenue de Punani : elle porte une réplique des lunettes Alain Mikli dessinées pour Dalida en 1985 et une somptueuse robe fourreau en velours que n’aurait pas renié Queen Paloma. They did it again ! Moon et Punani ont aussi le même look, mais avec un résultat très différent. L’honneur (drag) est sauf.

Mention spéciale à Ginger Bitch, qui rend hommage au buste de Dalida. Ce fil Twitter revient sur tous les looks et leurs inspirations.

Je diverge !

C’est l’heure de découvrir notre nouvelle matinale pref, “Le Croissant Chaud” ! Sara Forever brille en journaliste en roue libre, qui tente de séduire Daphné de façon très peu subtile. Le duo de présentatrices Punani / Piche fonctionne, mais elles auraient pu être plus complices. La fitness queen Mami Watta vient nous faire perdre “67 kilos en une minute” et on adore ! Keiona et Moon assurent aussi, la première en reine de l’horoscope qui a clairement sa lune en poisson, et la deuxième en Miss Météo gueule de bois. Kitty est moins mémorable en télé-acheteuse absurde. On a gardé le plus drôle pour la fin : Ginger Bitch en animatrice cuisine bourrée (déjà un mème sur les réseaux) aux côtés de Cookie Cunty, qui tente de tenir la baraque. Merci pour ce moment !

Verdict : Piche se fait remonter les bretelles par le jury car elle n’a pas été hyper précise dans ses annonces des chroniques. Elle repart safe. Les bottom sont Cookie Cunty, Kitty Space, Mami Watta et côté top, on a Keiona, Sara Forever et Ginger Bitch.

Je diverge avec les juges cette semaine : Ginger Bitch, dans un rôle quasi-muet, était assez géniale, mais elle n’aurait pas pu briller sans Cookie, très bonne dans le rôle de la coincée de service. Et pour reprendre les mots de Queen Rossy de Palma, “Vous ne touchez pas à ma Mami Watta” en fait ! Sara Forever remporte sa deuxième victoire. Notre Trinity The Tuck française a les faveurs du jury.

Le lip-sync oppose Cookie Cunty et Kitty Space sur « Laissez-moi danser » de Dalida. Cookie est en train de devenir une lip-sync assassin : possédée par l’esprit de Dalida, elle renvoie Kitty Space dans l’espace ! “J’espère avoir rendu fière mes sœurs asiatiques. Je suis tellement fière d’être la première drag queen asiatique de drag race France. Il faut montrer que le drag queen est diversifié.” lance la drag queen.

Qui, qui, qui sera la reine ?

Mes chouchoutes restent Piche et Moon, mais aussi Punani, dont les looks de femme fatale n’ont d’égal que son talent comique. J’adore aussi Mami Watta, qui progresse de semaine en semaine et je trouve les juges un peu durs avec elle.

Et vous ?

