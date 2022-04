Les meufs d’Euphoria vous donnent envie de colliers de perles baroques ? Voici où en trouver

S’il faut la main humaine pour que les huîtres fassent des perles parfaites, certaines marques préfèrent les formes en nacre irrégulières, comme Mudd Pearl que portent les actrices d’Euphoria Hunter Schafer, Barbie Ferreira et Maude Apatow.

Qui de mieux que le casting clinquant d’Euphoria pour dérider les bons vieux colliers de perles ? Depuis quelques saisons déjà, les bijoux ornés de ces billes de nacre reviennent sur le devant de la scène mode. Si l’on peut les porter façon premier degré, dans un vestiaire aux codes bourgeois, la tendance tend plutôt à les décaler dans des versions plus rock.

D’où sortent les perles baroques auxquelles s’adonnent les héroïnes d’Euphoria ?

C’est le cas des fameuses rangées de perles Vivienne Westwood portées aussi bien par l’héroïne du manga Nana, Rihanna, ou Dua Lipa, ou encore Tiffany & Co. qui met un coup de pied dans les bijoux de famille avec sa nouvelle collection City HardWear. Mais voilà que plusieurs héroïnes de la série phare et clivante d’HBO viennent de mettre en lumière les colliers de perles baroques de la marque Mudd Pearl.

Voir cette publication sur Instagram Hunter Schafer porte en accumulation deux colliers de perles baroques, l’un ras-du-cou, et l’autre beaucoup plus lâche et pendant.

Fondée par Yasmin Moon et Mary Anderson, Mudd Pearl cherche à valoriser à travers des bijoux le processus même de fabrication des perles. Face à une aspérité qui se serait introduite dans leur coquille, les huîtres cherchent à s’en défendre en l’enrobant d’une multitude de couches de nacre, qui s’accumulent avec le temps jusqu’à former une boule plus ou moins irrégulières, incapable de la blesser. Cette façon qu’ont les huîtres perlières de vivre avec ce qui aurait pu les traumatiser peut apparaître comme un symbole de guérison et de résilience.

Cette symbolique ajoute à la beauté de ces bijoux de la nature que les humains cherchent à rendre les plus régulières possibles, parfaitement sphériques. Si on intervient pas ou peu, les huîtres font des formes irrégulières en nacre, qu’on surnomme alors « perles baroques ».

Hunter Schafer, Barbie Ferreira et Maude Apatow nous donnent envie de colliers de perles rock

Voir cette publication sur Instagram Maude Apatow porte également deux rangs de perles baroques signés Mudd Pearl.

Et c’est précisément ce qui inspire Mudd Pearl. Plutôt que de traquer la perfection à tout prix, parfaitement calibrée et homogène, la marque prend donc le parti de valoriser la singularité de perles baroques. Et c’est ce qui donne un supplément d’âme rock aux bijoux, aussi bien portés par Maude Apatow, Hunter Schafer, ou encore Barbie Ferreira.

Voir cette publication sur Instagram Barbie Ferreira avec un choker Mudd Pearl.

Il ne manquerait plus que Zendaya Coleman, Sydney Sweeney, et Alexa Demie jettent leur dévolu dessus pour que la rangée de perles soit complète et parfaitement imparfaite. Comme les héroïnes d’Euphoria.

Voir cette publication sur Instagram Barbie Ferreira a également porté un choker Mudd Pearl en couverture du numéro de février 2022 du magazine Who What Wear.

S’il faut compter au moins une centaine d’euros pour des modèles Mudd Pearl dispo sur l’eshop de la marque, des plateformes comme Etsy regorgent également de jolis bijoux du même style pour une fraction de ce prix. Il suffit de taper une expression clé comme « collier de perles d’eau douce » ou « perles baroques » pour en trouver. La preuve par 5.

5 colliers de perles parfaitement imparfaits

Collier de perles baroques — MLStudioJewelry via Etsy — 26,91€.

Choker en perles minimalistes — Mirabelle09 via Etsy — 21,50€.

Fin collier de perles d’eau douce — LeteSiberien via Etsy — 45€.

Collier de perles d’eau douce à pendant — Fabiogoar via Etsy — 34,50€.

Collier en perles de culture d’eau douce blanches, roses et lavande — BaieDesPerles via Etsy — 69€.

À lire aussi : De Zendaya à Jacob Elordi, pourquoi le cast d’Euphoria règne sur la mode et la beauté

Crédit photo de Une : Captures d’écran Instagram.