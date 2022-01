Hunter Schafer révèle son plus gros faux pas beauté… et franchement, on a vu pire !

Au-delà de son rôle de Jules dans la série évènement Euphoria, Hunter Schafer est également égérie Prada et Shiseido. Et si elle est considérée comme une icône de mode, elle aussi peut faire quelques faux pas beauté !

On a vu pire, quand même ! Interrogée par Glamour UK sur ses influences beauté, ses conseils et ses opinions en la matière, Hunter Schafer s’est également livrée sur ce qu’elle considère être son plus gros beauty faux-pas.

Et elle n’a pas hésité à dire que même si elle assume tout, la période où elle s’est décoloré les sourcils n’était pas, toujours selon elle, la plus flatteuse…

« J’ai traversé une période où mes sourcils étaient blanchis et je ressemblais peut-être à Rufus le rat de Kim Possible », a déclaré Hunter avant de continuer :

« Peut-être que cela n’a pas fonctionné pour mon visage ? Mais voilà. En même temps, j’aime toujours les sourcils décolorés et si cela ne ressemblait pas à une erreur ce jour-là, était-ce vraiment le cas ? »

Selon nous… Pas vraiment. Et nous ne sommes pas les seules à penser que ses expérimentations beauté ne l’ont pas desservie puisque depuis plus d’un an, la jeune actrice de 23 ans est ambassadrice de la marque Shiseido ! Rien que ça.

Le regard, une manière d’exprimer sa créativité pour Hunter Schafer

On ne compte plus les mises en beauté qui ont marqué les différents épisodes d’Euphoria. Et le personnage d’Hunter Schafer, Jules, n’est pas en reste quand il s’agit d’expérimenter et de s’amuser avec son look ! Si son teint est rarement maquillé, son regard, en revanche, est souvent mis en avant. Une toile qu’Hunter utilise elle-même pour s’exprimer, comme elle le raconte à Glamour UK :

« Un regard est l’endroit où je me sens le plus à l’aise pour expérimenter, car j’ai l’impression qu’ils sont déjà si expressifs. C’est là que l’expression appartient au visage. Créer des formes ou des motifs autour de mes yeux est l’une de mes activités préférées et me donne l’impression d’avoir fait quelque chose pour m’exprimer. »

De notre côté, on a hâte de pouvoir découvrir ses prochains looks… et peu importe la couleur de ses sourcils !

À lire aussi : 5 tendances beauté de 2022 qu’on a déjà intégrées à nos routines

Crédits de l’image de une : @hunterschafer.