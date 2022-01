Vous avez les sourcils frisés ? Mieux vaut les tailler que les épiler !

Les sourcils frisés et bouclés demandent une attention particulière pour être au top ! Une brow artist partage ses meilleurs tips.

Trouver la ligne de sourcils parfaite — c’est-à-dire celle qui correspond à ses goûts tout en sublimant le regard et en structurant le visage — prend du temps. En fonction de son type de poil et de sa pilosité, obtenir le résultat idéal demande plus ou moins de travail, et personne n’est à l’abri d’un coup de pince à épiler malheureux !

Les poils frisés et bouclés requièrent une attention toute particulière pour révéler leur potentiel. Au magazine Allure, la brow expert Sania Vucetaj explique :

« Les sourcils bouclés ont tendance à être plus volumineux, duveteux et luxuriants. Le souci, c’est que leur dessin peut se perdre lorsque les poils deviennent trop longs et trop recourbés — ce qui peut aussi donner l’impression que le sourcil est plus fin car les poils finissent par se plier et s’agglutiner. »

Pour mettre en valeur le regard, il vaut donc mieux les confier si on le souhaite à un ou une professionnelle qui saura user de différentes techniques pour rendre la ligne de vos sourcils plus nette sans les abîmer.

Les ciseaux à sourcils, l’outil indispensable des sourcils frisés

Mais si on préfère s’en charger soi-même, il vaut mieux avoir quelques petites astuces en tête, et ne surtout pas se précipiter sur sa pince à épiler !

En effet, toujours selon Sania Vucetaj, il vaut mieux « tailler ses sourcils avant d’épiler quoi que ce soit ». Elle explique :

« La plupart du temps, tailler les sourcils frisés et bouclés est suffisant pour obtenir une forme presque parfaite. Ça permet de limiter l’utilisation de la pince à épiler, et de réduire les risques de surépiler et de créer des trous dans la masse de poils. »

Pour sculpter ses sourcils comme une pro, on peigne les poils vers le haut à l’aide d’un goupillon et on ne taille que ce qui dépasse de la ligne. On commence par la tête du sourcil et on s’arrête juste avant l’arc — selon la professionnelle, « il faut toujours laisser un peu de longueur à ce niveau pour éviter d’aplatir l’arcade ». Enfin, on brosse la queue du sourcil vers le haut et on coupe les poils en biais de façon à obtenir un angle.

Dit comme ça, ça n’a pas l’air très compliqué, mais il faut bien s’assurer de ne couper que les pointes des boucles. Sania met en garde :

« C’est un art de tailler les sourcils bouclés, et si ce n’est pas fait de manière très réfléchie, cela peut créer des trous et des soucis d’homogénéité sur les sourcils, ainsi que les faire paraître plus fins qu’ils ne le sont vraiment. Je conseille toujours de commencer par raccourcir quelques poils par-ci par-là, afin de prendre confiance en soi avant de se lancer plus sérieusement. La tendance actuelle étant aux sourcils super duveteux, c’est le moment idéal pour débuter tranquillement, à condition de ne pas en faire trop. »

Et la pince à épiler dans tout ça ?

Si la pince à épiler n’est pas idéale pour sculpter les sourcils frisés et bouclés, il ne faut pas la bouder totalement : une fois qu’on aura trouvé la forme parfaite, elle va permettre de nettoyer au-dessus et en-dessous de la ligne.

Le résultat ? Un aspect plus net et un regard mieux structuré.

Pour éviter de casser les poils pendant l’épilation, la brow artist rappelle qu’il vaut mieux « tirer à la racine ». Le choix de la pince à épiler devra dépendre du type de poil même si, pour les sourcils, on recommande la plupart du temps un modèle biseauté ou façon « pince de crabe » — oui, ça existe, mais mieux vaut éviter de le tremper dans la mayo.

