Sydney Sweeney est fière de son travail dans Euphoria, « mais personne n’en parle parce que je suis dénudée »

Sydney Sweeney, l’un des rôles-phares de la série Euphoria, s’est confiée sur sa performance d’actrice qui, selon elle, n’est pas assez reconnue pour une raison très sexiste : son personnage se dénude.

Qu’on aime ou non le personnage de Cassie dans Euphoria, il est indéniable que Sydney Sweeney qui l’incarne est une merveilleuse actrice. C’est d’ailleurs loin d’être sa première expérience professionnelle : elle a joué dans de prestigieuses séries telles que The White Lotus, Everything Sucks! ou encore The Handmaid’s Tale.

L’actrice s’est récemment confiée dans une interview pour The Independent où elle déplore le manque de reconnaissance que l’on peut avoir pour son travail. La raison ? Son personnage est très souvent dénudé.

Des standards sexistes qui persistent

Le fait qu’une femme se dénude à l’écran, bien que très fréquent à cause du male gaze dominant dans l’industrie du cinéma, n’est pas très bien vu. Le principe sexiste selon lequel une femme qui se dénude n’est pas respectable affecte également les actrices. Sydney Sweeney explique dans l’interview :

« Je suis très fière de mon travail dans Euphoria. J’ai toujours pensé que c’était une belle performance. Mais personne n’en parle parce que je suis dénudée. Alors que, quand je joue dans The White Lotus, tout d’un coup, les critiques y prêtent attention. »

Le personnage de Cassie est souvent dans des scènes de sexe et il est vrai que la nudité est présente dans la majorité d’entre elles. On peut aussi souligner que beaucoup d’hommes sont montrés nus (dont leur pénis) dans Euphoria, et ce n’est pas forcément quelque chose qu’on a l’habitude de voir à l’écran.

Très souvent, on verra au maximum les fesses d’un garçon, mais on aura aucun problème à montrer une femme nue en long, en large, et en travers. La série traite la nudité de manière assez égalitaire, sans montrer plus de femmes nues que d’hommes nus.

Mais comme pour toutes les choses de notre société, il y a un double standard, et Sydney Sweeney l’a bien compris :

« Quand un homme tourne une scène de sexe, ou qu’il montre son corps, on lui donne quand même un prix et il est couvert d’éloges. Mais si c’est une femme qui fait cela, c’est complètement différent. »

Cassie, un personnage complexe

C’est assez déplorable que l’actrice ne soit pas reconnue pour son talent. De plus, si on s’attarde sur son personnage dans Euphoria, on comprend vite que sa relation à son corps et aux relations amoureuses et sexuelles sont très complexes.

Elle n’a pas très confiance en elle, elle a été manipulée par des garçons malintentionnés, et la nudité du personnage permet aussi de comprendre cela.

Sydney Sweeney a tenu à préciser dans son interview que personne ne l’a forcée à se dénuder pour des scènes :

« Il y a eu des moments où Cassie devait se retrouver seins nus, et où je disais à Sam [le showrunner, ndlr] “Je ne pense pas vraiment que ce soit nécessaire dans cette scène”. Il me disait alors “OK, on n’en a pas besoin”. Je n’ai jamais eu l’impression que Sam me poussait à le faire, ou bien qu’il essayait coûte que coûte d’incorporer une scène de nudité dans la série. Quand je ne le souhaitais pas, il ne m’obligeait pas. »

Encore heureux que personne n’ait forcé l’actrice à se montrer nue ! Il est important de rappeler que les acteurs sont accompagnés pour les scènes de sexes sur les tournages par des coordinateurs d’intimité et que ce n’est pas du tout une chose anodine que de jouer sans vêtements.

Devoir jouer une scène de sexe et être dénudé est tout aussi compliqué à faire que n’importe quelle autre performance, peut-être même plus. Sydney Sweeney fait partie d’un casting de jeunes femmes impressionnantes dans la série Euphoria et elle ne devrait pas se sentir dénigrée pour son rôle, qu’elle incarne parfaitement.

Crédit photo : Instagram de Euphoria