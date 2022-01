Actrice X et influenceuse céréales : qui est la petite nouvelle d’Euphoria, Chloé Cherry (Faye) ?

Chloe Cherry incarne Faye dans la saison 2 d’Euphoria et fait ainsi ses premiers pas à la télévision. Également actrice porno et passionnée de dessins, de collages et d’écriture, elle est une artiste passionnée, à laquelle vous allez forcément succomber.

La série Euphoria a plusieurs cordes à son arc.

D’abord, elle mise sur les turpitudes adolescentes, ce qui séduit toujours son monde ; ensuite elle est esthétisée au possible, et recouvre ses héroïnes de lumières mauves ou bleues, ce qui permet de distinguer ses images entre mille.

Mais là où Euphoria tape toujours très fort, c’est avec son casting divers, pluriel et éclectique, dans lequel figure cette année une nouvelle venue : Chloe Cherry.

Chloe Cherry est Faye dans Euphoria

Chloe Cherry fait une entrée en fanfare dans Euphoria saison 2, dès le premier épisode.

On la découvre dans la peau de Faye, une jeune femme avec laquelle Rue (Zendaya) se retrouve coincée pendant quelques (longues) minutes dans une voiture durant le Nouvel an, alors que Fezco règle ses affaires de trafic de drogues.

Parfaitement défoncée, Faye se présente à Rue — qui fait de même — avant de se piquer à l’héroïne, la vulve à l’air.

Rue proteste car Fez leur a demandé de ne pas faire n’importe quoi pendant qu’il travaillait, et la jeune femme de rétorquer que « ça va, c’est que de l’héroïne ».

Le portrait de Faye est donc rapidement dressé : elle est une nouvelle source de problèmes éventuels pour Rue, une menace pour sa sobriété, et un danger pour elle-même.

Un personnage typiquement calibré pour Euphoria, qui n’a jamais peur d’en mettre le plus possible en un minimum de temps.

Chloe Cherry était actrice X avant d’être actrice tout court

Si Euphoria signe la toute première apparition de Chloe Cherry à la télévision, la jeune femme de 24 ans n’est pas étrangère aux caméras.

En effet, avant de s’illustrer sur HBO aux États-Unis et sur OCS en France, l’actrice originaire de Pennsylvanie est actrice X.

Elle avait d’ailleurs incarné Jules, l’un des personnages principaux d’Euphoria, campé par Hunter Schafer, dans une parodie pornographique avec Jenna Foxx dans le rôle de Rue, en 2020.

Depuis ses 18 ans, la jeune femme s’illustre dans des dizaines de vidéos pour adultes et poursuit cette carrière tout en se dirigeant tranquillement vers la télévision.

Chloe Cherry a tapé dans l’œil de Sam Levinson

Dans une entrevue consacrée à Interview Magazine, l’actrice explique qu’elle est originaire de Lancaster, une ville non loin de Philadelphie extrêmement conservatrice et qu’elle n’en a jamais trop apprécié la population « fermée d’esprit, composée en partie d’Amish et pavée d’églises ».

Elle revient également sur la manière dont elle a été castée pour Euphoria :

« Sam Levinson [le réalisateur et créateur de la série, ndlr] m’a découverte sur Instagram. Il a trouvé que j’étais drôle et a voulu me faire passer une audition. Donc je lui ai envoyé des vidéos et tout. J’étais tellement soufflée qu’il veuille me tester ! C’était le plus grand honneur de ma vie ! »

Ainsi donc, Chloe Cherry n’a pas atterri sur le set d’Euphoria via un processus de recrutement classique et a su se faire remarquer grâce à sa personnalité, dont elle inonde Instagram où elle fait notamment de la pub pour… des céréales. Mais pas façon Tony le tigre.

Chloe Cherry, une créatrice dans l’âme

Lorsque Chloe ne tourne pas de films ou d’épisodes pour Euphoria, elle ne prend que peu de temps pour glander, comme nous autres, commun des mortels.

Ainsi elle précise :

« Quand je ne tourne pas, j’aime fabriquer de l’art, lire et écrire. J’aime aller dans les friperies. J’aime apprendre de nouvelles choses, cuisiner, me challenger avec une randonnée par exemple. Sinon, je passe mon temps à faire des collages de tout et n’importe quoi, peu importe ce que je ressens, et sur les idées que j’ai dans ma tête. »

Une artiste complète, donc, qui devrait faire son trou rapidement dans le petit monde des acteurs aux mille-casquettes.

Chloe Cherry, un modèle de confiance en elle

Lorsqu’on lui demande ce qui l’inspire, Chloe répond que sa principale source d’inspiration est elle-même. Ce dont elle rêve par dessus tout, c’est de se consacrer à ses désirs.

Une assurance qui est suffisamment rare — la société tendant à rendre les femmes peu sûres d’elles et de leurs désirs — pour ne pas être soulignée !

Ainsi, Chloe convoite désormais d’autres rôles à la télévision et certifie qu’elle aimerait se consacrer toute sa vie à l’acting.

Elle en a bien pris le chemin en tout cas !

Voir Euphoria saison 2 sur OCS

À lire aussi : Un pied de biche, une érection et de l’héroïne : Euphoria saison 2 commence très fort