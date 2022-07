Aux États-Unis, Olena Zelenska fait de ses tenues des armes diplomatiques pour l’Ukraine

La Première dame ukrainienne, Olena Zelenska, s’est adressée au Congrès états-unien notamment pour demander des armes. Et elle a choisi des vêtements stratégiques aussi parlants que son discours.

De passage à Washington, D.C. pour un voyage non officiel depuis le 18 juillet 2022, l’épouse du président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky en a profité pour passer un message au Congrès. Olena Zelenska, Première dame du pays actuellement assailli par la Russie, a ainsi déclaré au Capitole des États-Unis, le 20 juillet 2022 :

« Habituellement, les épouses des présidents sont exclusivement engagées dans des affaires pacifiques. Éducation, droits de l’homme, égalité, accessibilité. [Je suis là pour demander] des armes qui ne seront pas utilisées pour faire la guerre sur la terre de quelqu’un d’autre mais pour protéger sa maison et le droit de gagner sa vie dans cette maison. »

« Malheureusement, la guerre n’est pas terminée. La terreur continue… Je demande maintenant quelque chose que je n’aurais jamais voulu demander. Je demande des armes. »

Olena Zelenska fait de sa tenue une arme diplomatique

Pour le contexte, depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022, Washington a envoyé près de 7 milliards de dollars d’équipement militaire à l’Ukraine. Comme le relève maintenant le média 20 Minutes, le ministre de la Défense ukrainien Oleksiy Reznikov en réclame davantage depuis le 19 juillet (en particulier « des systèmes d’artillerie de précision Himars d’une portée de 80 kilomètres, permettant à l’armée ukrainienne d’atteindre des cibles russes auparavant hors de portée »). Et il peut compter sur la Première dame de l’Ukraine pour relayer son message, l’incarner avec d’autant plus de force et de diplomatie que son visage à elle s’avère plus reconnaissable à l’international que jamais.

Capture d’écran Instagram d’Olena Zelenska avec la présidente de la Chambre des représentants du Congrès étatsunien, en marge de son discours au Congrès du 20 juillet.

Pendant qu’Olena Zelenska prononçait son discours puissant, un diaporama diffusait derrière elle des clichés d’enfants victimes de la guerre menée par la Russie en Ukraine, blessés, voire tués, parfois même dans les bras de leurs parents. Pour l’aider à porter son message, Olena Zelenska a également revêtu une tenue stratégique. Il s’agissait d’une création de la marque Ukrainienne AMG : un tailleur-pantalon noir solennel dont s’échappait du col une bande blanche, telle un symbole de paix au milieu de l’austérité du deuil. Ou une lumière d’espoir qui jaillirait de l’ombre de la guerre.

Presque autant que le verbal, le langage non verbal de la Première dame consistait donc aussi à incarner la gravité de son conflit de façon humaine et solennelle. Elle a elle-même tenu à préciser qu’elle s’exprimait aussi en tant que mère : de quoi donner encore plus de chair à son message fort.

Olena Zelenska choisit des tenues stratégiques pour incarner l’Ukraine

Capture d’écran Instagram d’Olena Zelenska qui a notamment rencontré le secrétaire d’État des États-Unis, Anthony Blinken, le 18 juillet 2022.

Dès son arrivée aux États-Unis le 18 juillet, on pouvait percevoir qu’Olena Zelenska comptait bien faire de ses tenues des armes diplomatiques. Elle portait le premier jour une robe kaki à la rigueur presque militaire qui apparaissait comme un écho aux tenues de son mari qui n’a plus le loisir de porter des costumes de président, Volodymyr Zelensky. Cette création olive était signée par Lilia Litkovskaya, une designer ukrainienne désormais exilée à Paris à cause du conflit.

Comme le relève le média Town & Country, la Première dame ukrainienne portait aussi, épinglée à sa robe verte, une broche évoquant des « rushnyky » : des serviettes traditionnelles faites à la main et brodées de fleurs. Elle vient d’une collection baptisée « Nezalezhna » (indépendant) de la marque ukrainienne de bijoux, Guzema. Tout un symbole.

Capture d’écran Instagram de Olena Zelenska et sa tenue hautement symbolique du 19 juillet 2022.

Le 19 juillet, pour rencontrer le président Joe Biden et la Première dame des États-Unis Dr. Jill Biden, Olena Zelenska portait un tailleur-jupe jaune, signée Lilia Litkovskaya, avec des escarpins bleus. Une façon d’incarner le drapeau de l’Ukraine. Et mieux servir de porte-voix à son pays.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram d’Olena Zelenska.