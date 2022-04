Pourquoi des influenceuses russes détruisent leur sac de luxe et propagent des fake news

Depuis que la Russie attaque l’Ukraine, des politiques internationales sanctionnent la première, empêchant notamment la vente de produits luxe. Pour protester contre ces sanctions, des influenceuses russes détruisent leur sac Chanel et propagent des intox.

Les riches Russes ne s’habillent plus en Chanel, et veulent le faire savoir. Depuis le début des attaques de la part de la Russie à l’encontre de l’Ukraine, le commerce international se complexifie, y compris pour de nombreux acteurs du luxe, qui ont donc préféré suspendre leurs activités au pays de Vladimir Poutine. Parmi eux, Chanel se voit désormais accuser d’être anti-russe et essuie des menaces de boycott.

Chanel, embarrassé par sa clientèle russe qui ne peut plus acheter si facilement

La maison de luxe française vient d’expliquer dans un communiqué qu’elle se conforme simplement aux sanctions de l’Union Européenne qui interdisent la vente à la Russie de produits de luxe d’un prix supérieur à 300€ (soit à peine le prix d’un porte-carte aux C entrelacés).

Interrogé par la BBC, Chanel a également déclaré que les sanctions imposées par l’UE et la Suisse interdisent aussi de vendre des articles à des personnes qui auraient l’intention de les utiliser en Russie :

« C’est pourquoi nous avons mis en place un processus pour demander aux clients dont nous ne connaissons pas la résidence principale de confirmer que les articles qu’ils achètent ne seront pas utilisés en Russie. […] Nous sommes conscients que ce processus d’interprétation de la loi a déçu certains de nos clients. Nous travaillons actuellement à l’amélioration de cette approche et nous nous excusons pour tout malentendu que cela a pu causer, car l’accueil de tous nos clients, d’où qu’ils viennent, est une priorité pour Chanel ».

Depuis, sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les personnes russes à déclarer avoir été refoulé au moment de payer dans des boutiques Chanel à travers le monde.

Les influenceuses crient à la russophobie et menacent de boycott

À l’instar de l’influenceuse Anna Kalashnikova, aux Émirats arabes unis, témoigne-t-elle en story Instagram :

« Comme je viens souvent à Dubaï en tant qu’hôte de la Fashion Week, les managers de Chanel m’ont reconnu, m’ont approché et m’ont dit: Nous savons que vous êtes une célébrité en Russie. Nous savons que vous irez là-bas, alors nous ne pouvons pas vous vendre nos articles de marque. […] Les boutiques occidentales demandent des données d’identification, et quand vous [donnez] un numéro russe, les vendeurs disent, maintenant nous ne vendons des choses aux Russes qu’avec la promesse qu’ils ne les emmèneront pas en Russie et qu’ils ne les porteront pas là-bas. La russophobie en action. J’en ai fait l’expérience moi-même. »

Depuis, l’influenceuse russe a également publié en grille Instagram le 7 avril 2022 une vidéo où elle explique, sac à C entrelacés à la main, qu’elle ne pleurniche pas d’être interdite d’achats chez Chanel, comme le prétenderaient les médias occidentaux. Elle s’insurge plutôt contre des politiques qu’elle juge russophobes. Même si elle affirme être ravie de pouvoir investir son argent dans les pièces de créateurs russes comme Valentin Yudashkin ou Vyacheslav Zaitsev.

Des influenceuses russes détruisent même leur sac Chanel en guise de protestation

Depuis, plusieurs personnalités russes se sont exprimés sur les réseaux sociaux, contre Chanel. Comme l’influenceuse Victoria Bonya, 9,3 millions d’abonnés Instagram, qui a découpé ce qui ressemble à un sac de la marque (mais cela pourrait très bien être un faux), déclarant dans sa vidéo publiée le 5 avril 2022 sur le réseau social du groupe Meta :

« Si la maison Chanel ne respecte pas ses clients, pourquoi devons-nous respecter la maison Chanel ? »

D’autres influenceurs ont suivi, y allant des gros ciseaux de cuisine aux sécateurs de jardinage pour détruire leur soi-disant sac Chanel, en guise de protestation contre la maison et les politiques contre la Russie :

They really be thinking they ATE for the gram 😭 pic.twitter.com/yItejMtUc5 — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 7, 2022

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a également déclaré cette semaine, accusant Chanel d’avoir rejoint « la campagne russophobe pour annuler la Russie », rapporte le Washington Post :

« Un certain nombre de blogueurs ont rapporté que les magasins officiels de la marque Chanel à l’étranger refusaient de vendre leurs produits aux citoyens russes. »

Pour accompagner ces vidéos de destruction de sacs Chanel valant chacun plusieurs milliers d’euros qui se multiplient (du moins, s’il ne s’agit pas de contrefaçons), certaines personnes russes vont encore plus loin, allant jusqu’à créer de fausses informations.

Relayer des fake news pour ternir l’image de la marque afin de protester

Relayée notamment par la mannequin-influenceuse mentionnée plus haut Victoria Bonya le 7 avril 2022, une vidéo correspondant à la charte graphique du Figaro montre une boutique Chanel vandalisée. La tête d’Hitler aurait été dessinée autour du logo aux C entrelacés pour rappeler le passé nazi de la fondatrice de la maison de la rue cambon. La vidéo stipule qu’il s’agirait des conséquences des actions contre la Russie.

Sauf qu’il s’agit de photomontages : Le Figaro n’a jamais publié cette vidéo, qui tient donc d’une intox russe.

Vous avez raison, @Le_Figaro n'a jamais publié cette vidéo. C'est une publication fallacieuse, conçue avec des photomontages, qui détourne outrageusement notre charte graphique. Le Figaro dénonce vigoureusement ce procédé. https://t.co/fBjqjedF42 — Le Figaro (@Le_Figaro) April 7, 2022

Cette histoire montre jusqu’où les modeuses et influenceuses russes peuvent servir la propagande, parfois mensongère, de leur pays. Et à quel point l’industrie du luxe pèse, en terme d’image, d’économie, et donc de politique, dans le conflit qui l’oppose à l’Ukraine.

Crédit photo de Une : capture d’écran Instagram.