Hospitalisée en soins intensifs, Madonna est contrainte de reporter sa tournée

La chanteuse de 64 ans a été hospitalisée en raison d’une infection bactérienne, a annoncé son manager sur Instagram. Elle est néanmoins hors de danger.

« On pensait tous qu’on allait la perdre« , ont déclaré des proches de Madonna à la presse, rapporte RTL Info. Et pour cause, l’hospitalisation de la superstar, samedi 24 juin, en soins intensifs pour cause d’une « grave infection bactérienne », d’après l’annonce faite mercredi 28 juin par son manager Guy Oseary sur son compte Instagram.

Les nouvelles sont cependant rassurantes, la chanteuse étant hors de danger et en convalescence : « Sa santé s’améliore, mais elle demeure soumise à des soins médicaux » et « on attend un rétablissement complet », a écrit son manager.

À lire aussi : Madonna nous fait visiter son musée personnel de ses looks les plus emblématiques (et ça regorge de seins coniques)

Une tournée suspendue

Si la chanteuse de 64 ans est hors de danger, elle a été contrainte de suspendre sa prochaine tournée « The Celebration Tour », qui devait débuter le 15 juillet prochain à Vancouver, au Canada.

Sa tournée devait donner lieu à plus de 80 concerts à travers 40 villes. Madonna devait d’ailleurs faire un arrêt à l’Accor Arena de Paris pour quatre dates en novembre. Les nouvelles dates de sa tournée selon bientôt communiquées.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.