Madonna nous fait visiter son musée personnel de ses looks les plus emblématiques (et ça regorge de seins coniques)

La reine de la pop s’affirme aussi comme une icône de la mode, comme le prouve sa dernière publication Instagram où elle présente ses looks d’archives les plus emblématiques, à commencer par ses soutiens-gorges à seins coniques Jean Paul Gaultier.

Cela fait des décennies que Madonna s’affirme comme une icône de mode qui mériterait plusieurs expositions rétrospectives mode, susceptibles d’attirer des générations de fans (dont les plus jeunes la surnomment affectueusement « mother »). La reine de la pop aujourd’hui âgée de 64 ans le sait bien et vient de présenter sur Instagram quelques pièces d’archives qui peuplent son « espace de stockage climatisé » (le meilleur moyen de faire durer des vêtements qu’on ne porterait plus dans le temps, en terme de conservation préventive).

Sur Instagram, Madonna donne à voir ses archives mode les plus emblématiques de sa carrière

Madonna a ainsi légendé sa publication Instagram du 24 avril 2023 : « Un voyage dans mes archives est toujours un voyage nostalgique dans le passé. »

Évidemment, plusieurs guêpières, corsets, et autres pièces de lingerie à seins coniques, probablement signés Jean Paul Gaultier, y figurent. Entre deux trésors de mode qui l’ont habillée sur scène en concert, pour des clips ou en promotion médiatique, Madonna s’enthousiasme, toujours en légende Instagram :

« Si je pense à mon voyage à travers la musique au cours des quatre dernières décennies, comment pourrais-je ne pas penser à tous les vêtements incroyables que j’ai pu porter et à tous les créateurs incroyables avec lesquels j’ai eu la chance de travailler. »

Certaines des pièces de lingerie stockées parmi les archives mode de Madonna.

Pourquoi Madonna pense à sa mère à chaque fois qu’elle enfile un manteau

La chanteuse a également partagé une émouvante anecdote au sujet de sa mère qui sacrifiait son confort personnel afin d’habiller ses enfants avant elle-même :

« Quand j’étais petite, je me souviens que ma mère avait toujours froid. En partie parce qu’elle était malade, mais aussi parce qu’elle n’a jamais eu de manteau. Elle dépensait toujours le peu d’argent que nous avions pour nos manteaux et je me souviens d’avoir attendu dehors le bus scolaire avec ma mère frissonnant dans le froid au milieu de l’hiver ! Des années plus tard, quand j’ai eu du succès, la sœur de ma mère m’a dit : « Maintenant, tu peux acheter tous les manteaux que ta mère ne pouvait pas s’acheter elle-même ! » »

Encore aujourd’hui, à chaque fois que Madonna enfile un manteau, elle pense à sa mère. Nul ne sait si elle en portera pour sa nouvelle tournée, « Celebration », qui débute en juillet 2023, mais la rumeur veut qu’elle revisite justement les looks les plus iconiques de sa carrière, pour le plus grand bonheur de ses fans, et des personnes amatrices de mode en général.