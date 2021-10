Vous pouvez maintenant louer du Jean Paul Gaultier (et oui, il y a le soutif de Madonna)

Alors que la seconde main devient hype, en sera-t-il autant pour les services de location de vêtements ? C’est ce qu’espère la maison Jean Paul Gaultier qui lance le sien avec des pièces d’archives iconiques des années 1980-1990.

Rien qu’en prononçant le nom de Jean Paul Gaultier, beaucoup d’images peuvent venir en tête : la marinière, les seins coniques, ou encore les hauts en matière technique seconde peau façon tatouage.

Si le grand couturier est officiellement parti à la retraite en 2020 après un ultime défilé-spectacle, sa maison continue de mettre en valeur son patrimoine. Notamment à travers des collections capsules de prêt-à-porter en édition limitée (dont une nouvelle, Les Punks, sortie ce 27 octobre 2021). Et désormais, un service de location pour ses archives tant convoitées.

La maison Jean Paul Gaultier lance un service de location de ses archives

En effet, la maison Jean Paul Gaultier lance ce 27 octobre 2021 la possibilité de louer des vêtements parmi près de 30 000 pièces, en particulier issues des années 1980-1990. C’est de cette période que Madonna a tiré sa fameuse guêpière à corset en satin de soie rose à seins coniques pour sa tournée emblématique Blond Ambition.

En fonction des pièces et des durées de location, les prix varient évidemment, mais cela reste une possibilité intéressante pour le temps d’une soirée extraordinaire ou un grand événement (mariage, baptême, diplôme).

Cela permettrait aux fans de la première heure ainsi qu’à des personnes qui n’ont pas connu ses heures de gloire de s’essayer au style Gaultier à moindres — toutes proportions gardées — frais.

Jean Paul Gaultier vend aussi des pièces de seconde main JPG

La mise en place de ce service de location s’accompagne d’une catégorie vintage pour acheter des vêtements de seconde main JPG, restaurés par la marque.

Soit deux offres particulièrement inédites venant d’un acteur du luxe ! Pourtant, le marché de la seconde main devient de plus en plus important, en particulier chez les plus jeunes générations, accros à Vinted et Depop.

Des pièces Jean Paul Gaultier de seconde main revendus sur le site de la maison. © Capture d’écran fashion.jeanpaulgaultier.com

Et les pièces font des ravages. D’après le site de mode de seconde main Vestiaire Collective, les recherches pour du Jean Paul Gaultier vintage ont augmenté de 570% au premier semestre 2021, et les ventes crues de 30% au premier trimestre 2021 !

Mieux vaut louer ou acheter de seconde main ?

Quant aux services de location de vêtements, ils prennent également de l’ampleur, perçus comme rendant possible l’idéal d’une mode circulaire. Seulement, cette solution n’est pas aussi écolo qu’elle paraît, d’après une étude publiée en mai 2021 par la revue scientifique Environmental Research.

Des scientifiques y ont calculé les émissions de gaz à effet de serre liées à cinq façons différentes de posséder des vêtements et leur fin de vie, comme la revente, le recyclage et la location. Cette dernière possibilité génère l’impact climatique le plus élevé des méthodes étudiées.

Voir cette publication sur Instagram L’artiste et activiste non-binaire Alok Vaid-Menon en Jean Paul Gaultier vintage en octobre 2021.

En somme, que ce soit en Jean Paul Gaultier ou autre, le meilleur moyen d’avoir un style responsable reste donc de chérir le plus longtemps possible les vêtements qu’on possède. Vivement que le bon sens devienne tendance.

Crédit photo de Une : Madonna en Jean Paul Gaultier chantant Express Yourself lors du Blond Ambition Tour. © Capture d’écran Youtube.