Sur TikTok, Madonna manque le panier de l’hétérosexualité

La reine de la pop a enflammé TikTok avec une vidéo aussi amusante qu’énigmatique dans laquelle elle semble faire son coming-out.

Vous pensiez que Madonna avait fini de vous surprendre ? Ce serait bien mal connaître l’icône de la pop. À 64 ans, elle vient peut-être de faire son coming-out… Grâce à une vidéo TikTok dans laquelle elle lance une culotte dans un panier.

« Si je rate, je suis gay ! »

Si Madonna est ouvertement bisexuelle, elle n’a pas manqué d’affoler le web ce dimanche 9 octobre, avec une vidéo TikTok ayant atteint les 12 millions de vues en à peine 10 heures.

La star aux sourcils décolorés et aux cheveux roses y apparaît dans son immense salle de bains, dans laquelle elle lance une culotte dans un panier. En légende, on peut lire : « Si je rate, je suis gay ! » C’est alors que la culotte tombe à côté du panier. Madonna lève le bras en l’air, avant de se détourner de la caméra d’un air détendu. Une ambiguïté qui a de quoi nous replonger en 2003, à l’époque de son célèbre baiser avec Britney Spears sur la scène des VMA Awards.

Sur les réseaux sociaux, les réactions des internautes ne se sont pas faites attendre. Comment interpréter la vidéo ? Un utilisateur a déclaré que « le coming out de Madonna était un moment iconique de l’histoire moderne. » Qu’il s’agisse d’une boutade de la chanteuse ou non, d’autres utilisateurs ont fait preuve de moins de bienveillance : « Je crois que je viens de voir le pire coming-out de ma vie, et c’était celui de Madonna » a tweeté une autre personne.

À l’heure actuelle, Madonna ne s’est pas exprimée au sujet de sa vidéo.

À lire aussi : Interview with a vampire : le trailer du remake promet une romance gay entre vampires plus explicite que jamais

Crédit de l’image à la Une : © capture d’écran TikTok