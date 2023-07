Farniente : ces indispensables à mettre dans son panier pour une après-midi de détente au soleil

À la mer, à la campagne ou en pleine ville… Il est possible de s’organiser une après-midi de farniente absolument partout ! Au programme : détente, journaling et pourquoi pas bronzage… Pour vous accompagner lors de cette après-midi de chill, voici quelques essentiels à glisser dans votre sac.

Il fait beau, il fait chaud ! Et que vous soyez seul.e ou accompagné.e, vous pouvez avoir envie de passer une petite journée de détente au soleil. Que ce soit dans un parc, à la plage, ou en pleine montagne, voici votre starter pack pour profiter pleinement de tout ce que cette journée de self-care a à vous offrir.

Une bonne protection solaire

Pas question de s’exposer au soleil sans protéger sa peau des UVA et UVB ! Cette protection SPF50+ sera votre meilleure alliée pour repousser vieillissement prématuré, taches pigmentaires et cancers cutanés.

Un baume à lèvres

Les lèvres n’ont pas de film hydrolipidique pour les protéger des agressions contrairement au reste du visage. Voilà pourquoi opter pour un baume avec protection solaire est conseillé si vous souhaitez vous exposer. Et même si vous restez à l’ombre.

Un protecteur capillaire

Cuir chevelu et longueurs peuvent souffrir de la combinaison soleil + chlore ou sel de mer. Appliquer une protection leur permettra de se protéger contre les agressions et de vous éviter les coups de soleil sur la tête.

Une pince à cheveux qui tient contre vents et marées

Que vous soyez à la plage, à la montagne ou en pleine ville, avoir une pince à cheveux dans votre sac vous permettra de relever votre tignasse et de laisser votre nuque au frais. De quoi faire redescendre la température corporelle de quelques degrés.

Un bon casque pour écouter musique et podcasts

Passer une après-midi avec soi-même, ça fait un bien fou. Pour vous permettre d’écouter tous les podcasts et la musique que vous souhaitez, ce casque Bose est exceptionnel. Bluetooth et réducteur de bruit, il fait partie des meilleurs casques du moment avec une qualité de son inégalable.

Une jolie serviette de plage

Confortable, moelleuse, séchante et esthétique… Cette serviette de plage a tout pour plaire. Et elle vous sera très utile tout au long de l’été.

Une gourde pour éviter la déshydratation

Cette gourde en inox s’adapte aussi bien aux journées sportives qu’au farniente. Petite, elle se transporte partout et son bec permet de boire facilement, comme dans un verre.

Un journal pour écrire ce qui vous passe par la tête et bien plus encore

Si vous ne vous êtes pas encore mis au journaling, c’est le moment !

Une brume parfumée

L’été, les parfums capiteux sont bien trop forts pour être supportés. Heureusement, des brumes parfumées viennent nous sauver la mise et celle-ci est la coqueluche de TikTok.

Une brosse à cheveux

Est-ce qu’il existe quelque chose de plus désagréable que de sortir de l’eau en ayant les cheveux emmêlés et de ne pas pouvoir les démêler ? Heureusement, cette petite brosse portative est faite pour être dégainée en toute circonstance. Son petit plus : elle ne fait pas mal !

