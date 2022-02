Bougies, beauty tools, masseurs… 10 produits bien-être pour un gros moment de self-care

Il y a des soirs où on a envie de faire la fête, de voir du monde. Et puis ceux où on a envie de prendre soin de soi seule ou à deux (coucou la Saint Valentin). Pour le faire en bonne et due forme, voilà quelques outils.

Loofah ? Prête ! Masque pour le visage ? Go ! Gommage du cuir chevelu ? Ready ! Maintenant que vous avez dans vos mains les quelques essentiels d’une belle soirée au calme, et si vous montiez d’un petit cran de plus en matière de self-care ?

Ces outils vont vous aider à atteindre le climax du bien-être et vous ne pourrez plus aborder un vendredi soir à la maison sans eux. (P.S. : non, on ne parle pas de sextoys, mais on a un guide pour ça aussi si vous voulez…)

Une bougie parfumée à la fleur de tiaré

Qui dit soirée détente, dit forcément bougie ! Et celle de Baïja dispose d’une senteur si divine qu’elle arrive à vous faire voyager même en pleine pandémie grâce à ses notes sucrées de fleur de tiaré.

Bougie parfumée à la fleur de tiaré, Baïja, 19,90€

Une spatule exfoliante de compet’

Ce petit outil tout rose a été testé et approuvé par la rédac. On l’apprécie car il permet d’exfolier la peau sans effet agressif. Comment ? Tout simplement grâce aux ultrasons qu’il produit à hauteur de 24 000 oscillations par seconde.

On dirait du bullshit comme ça, mais en vrai, c’est un pur moment de plaisir et de self-care !

Spatule exfoliante, Solaris Laboratories NY, 98€

Une éponge Konjac pour le visage

L’éponge Konjac peut compléter le nettoyage de peau avec douceur et efficacité. Celle-ci permet d’obtenir un épiderme plus glowy grâce à l’argile rose. Et qui ne veut pas un teint éclatant ?

Éponge Konjac éclat du visage, Sephora Collection, 6,99€

Une brosse stimulante pour… le cuir chevelu (toujours pas un sextoy)

Si vous n’avez jamais entendu parler du gommage du cuir chevelu, cet outil peut ne pas vous dire grand-chose. Pourtant, il permet de se débarrasser des cellules mortes, du reste de produit et de booster la micro-circulation de cette zone grâce à ses picots en silicone !

Ça peut aider toutes les personnes dont le cuir chevelu démange sans qu’elles ne sachent pourquoi…

Brosse exfoliante pour le cuir chevelu, Cut By Fred, 17€

Une brosse pour drainer le corps

Encore une brosse bien utile ! Celle-ci n’est pas destinée aux cheveux ou au cuir chevelu mais bien à brosser votre corps à sec pour éliminer les cellules mortes. Peau douce garantie.

Brosse pour peau sensible, Ruhi, 25€

Un chocolat chaud qui fait une belle peau

Vous voulez vous faire plaisir tout en donnant à votre peau les bienfaits dont elle a besoin pour resplendir ? Versez quelques cuillère de Cacao Glow dans un peu de lait végétal (ou pas), et kiffez la vie.

Cacao Glow, Aime Skincare, 30€

Un booster pour vos soins du contour des yeux

Les soins du contour des yeux ne sont pas toujours efficace sans un petit massage qui va avec. Et pour faire ce job, vous n’avez pas forcément à utiliser vos doigts puisque cet outil fait très bien le taff à votre place.

Booster de soins contour des yeux, Beautical, 22,87€

Un masque régénérant pour toutes les peaux

Un masque riche qui aide vos cellules à se renouveler, c’est la promesse tenue de ce masque signé Summer Fridays. L’un de nos préférés en la matière.

Masque régénérant visage, Summer Fridays, 32,90€

Une huile de massage idéale pour les peaux sèches

Que vous soyez seule ou accompagnée, cette huile de massage peut toujours vous être utile. Riche en huile d’argan infusée à l’eucalyptus, ce produit offre un effet chauffant dès les premières secondes d’application. Et évidemment, il sent divinement bon !

Huile de massage à l’eucalyptus, Rituals, 14€

Un gommage corps ultra sucré

Pas de fioriture dans ce gommage en grain pour le corps. Seulement du sucre de canne, du sucre brun et plus de 90% d’ingrédients d’origine naturelle. Parfait pour prendre soin de soi sans s’inquiéter de la formulation du produit.

Gommage corps au sucre, Sephora Collection, 18,99€

Crédits de l’image de une : @Victoria Alexandrova via Unsplash.