Le top des sextoys clitoridiens pour vibrer jusqu’au bout de la nuit

Pour savoir quel sextoy choisir, Madmoizelle a demandé à quatre testeurs et testeuses de se dévouer pour essayer des stimulateurs clitoridiens. Lequel de l’Enigma, du Carezza, du Womanizer DUO ou du Wand chauffant Confidence prend le mieux soin du clito ?

Pour prendre du plaisir et/ou atteindre l’orgasme, certaines personnes à vulve doivent systématiquement passer par une stimulation externe du clitoris, tandis que d’autres ne jurent que par la pénétration vaginale. Chacun et chacune son truc !

Qu’ils fonctionnent par ondes, par double stimulation ou par vibrations, côté sextoys, les stimulateurs clitoridiens ne cessent de faire des adeptes et les rayons croulent sous les modèles en tous genres. Comment faire un choix adapté ?

J’ai demandé à quatre testeurs et testeuses d’en essayer une poignée. Voici une compilation de leurs avis !

L’Enigma de Lelo, le double orgasme haut de gamme

Avec sa silhouette futuriste en forme de point d’interrogation, l’Enigma semble être la réponse à toutes nos envies… Son masseur sonique à pulsations est à double action : il stimule à la fois la partie interne et externe du clitoris, mais aussi le point G !

Preuve, s’il en fallait encore une, que ce sextoy pour clito est un bijou, il a remporté pas moins de 3 prix — celui de la meilleure gamme de jouets de luxe au Adultex Awards, et ceux de l’excellence en matière d’emballage de produits et de la marque de luxe de l’année au XBIZ Europa. Plaisir garanti, donc !

Notre testeuse Gabrielle n’a d’ailleurs pas été déçue du détour. Retrouvez le test complet de l’Enigma de LELO.

Les points positifs de l’Enigma



Sa souplesse et sa flexibilité

La douceur de son revêtement en silicone premium

Ses 8 modes de vibrations

Les points négatifs de l’Enigma

L’orgasme arrive trop vite selon Gabrielle, qui aimerait prendre son temps

Note globale de l’Enigma de Lelo

8,2/10

Acheter l’Enigma de Lelo à 189€ sur Passage du désir

Le Carezza de Lora DiCarlo, le plus réaliste

Notre testeuse Capucine n’est pas une grande fan de pénétration vaginale et n’appréciait pas vraiment les aspirateurs à clito classiques. Elle voulait tenter un sextoy qui soit le plus proche possible de la sensation d’une stimulation humaine.

Ça tombe bien, le Carezza de Lora DiCarlo promet « le réalisme d’un doigt sur le clitoris », grâce à sa technologie biomimétique qui simule le mouvement d’un doigt qui tapote mensuellement le gland du clitoris.

Qu’en a pensé notre testeuse Capucine ? Retrouvez le test complet du Carezza de Lora DiCarlo.

Les points positifs du Carezza

Une stimulation qui monte en intensité tout doucement

Un très joli objet et un beau packaging

Le fait qu’il soit waterproof et peut s’utiliser sous la douche comme dans le bain

Les points négatifs du Carezza

Un effet tapotement peu convainquant

Le sextoy reste difficilement en place et la prise en main n’est pas évidente

Note globale du Carezza

8,5/10

Le Carezza de Lora DiCarlo à 159€ sur Passage du désir

Le Womanizer DUO, le plus complet

Dominique cherchait un jouet sexuel pour stimuler son clitoris et son point G pour changer des sextoys classiques qu’elle a dans son tiroir !

La majorité des stimulateurs clitoridiens fonctionnent avec des vibrations ou des ondes. Le Womanizer DUO promet un petit changement alléchant puisqu’une partie se charge de stimuler le clitoris avec la technologie Pleasure Air – des ondes de pression et des ondes soniques, en stimulation externe et interne – et une tige titille le point G.

Dominique a-t-elle été convaincue ? Retrouvez le test complet du Womanizer DUO.

Les points positifs du Womanizer DUO

De nombreux modes de vibrations pour la stimulation externe du clitoris

Il est waterproof

Un sextoy silencieux qui ne s’active qu’au contact de la peau

Un bel objet qui semble pouvoir durer dans le temps

Les points négatifs du Womanizer DUO

Un sextoy pas si adapté que ça à toutes les anatomies, qui doit être placé avec dextérité

Un budget pour les petites bourses

Note globale du Womanizer DUO

7/10

Le Womanizer DUO à 199€ sur Dorcel Store

Le Wand chauffant Confidence, le classique with a twist

Notre testeur Yolaine voulait un stimulateur clitoridien original pour atteindre facilement lors de plaisirs solitaires.

Ce sextoy en forme de baguette magique ressemble à tout sauf à un jouet pour adulte ! Pourtant, le vibro Confidence, qui réinvente l’incontournable stimulateur Wand, a un bonus : sa fonction chauffante qui permet d’évacuer les tensions musculaires et se chauffer un peu avant l’orgasme.

Yolaine a-t-il mordu ? Retrouvez le test complet du Wand chauffant Confidence.

Les points positifs du Wand chauffant Confidence

La variété des modes de vibrations

Sa tête souple qui bouge à 360 degrés

Sa fonction masseur relaxant

Les points négatifs du Wand chauffant Confidence

Un look un poil cliché et girly

et girly Une fonction chauffante plutôt dispensable pour stimuler le clitoris

Une stimulation trop douce

Il ne va pas sous l’eau

Note globale du Wand chauffant Confidence

6/10

Le Wand chauffant Confidence de Zalo, 79€ sur Dorcel Store

