Notre test du Wand chauffant Confidence : le stimulateur de clito le plus hot ?

Les sensations d’un Wand couplées aux fonctions chauffantes d’un masseur relaxant ? On signe ! Du moins, sur le papier. Que vaut vraiment le Wand chauffant Confidence de Zalo ? Yolaine, notre testeur, s’est dévoué pour nous dire si le bitonio mérite toute cette bonne presse.

À la rédaction de Madmoizelle, à la vue du Wand chauffant, les comparaisons sont allées bon train : une baguette magique de Sakura chasseuse de cartes, une cuillère à glace un peu fancy, un jouet sophistiqué pour enfant… Bref, ce sextoy ressemble à tout sauf à un jouet sexuel pour adulte !

Du côté de ses promesses techniques, pourtant, l’objet vend du rêve. « Idéal pour la stimulation du clitoris et pour détendre vos muscles, son moteur puissant et silencieux ainsi que son design très élégant feront de ce wand votre meilleur partenaire détente », tease la page du produit.

Et dans la culotte, ça donne quoi ?

Le test du Wand chauffant Confidence de Zalo

Yolaine voulait un stimulateur clitoridien qui change des sextoys classiques et puisse lui permettre d’atteindre l’orgasme assez facilement.

Le vibro Confidence reprend l’incontournable stimulateur Wand et y ajoute quelques bonus, dont la fonction chauffante, pour « évacuer toutes les tensions musculaires sur tout le corps » et « vous procurer de délicieux orgasmes clitoridiens. » Pari tenu ?

À quoi faut-il s’attendre dans la boîte ?

La boîte cylindrique du wand chauffant est mi-girly, mi-ésotérique avec un design rose pastel et tout un tas de symboles des différentes planètes.

À I’intérieur, tadam ! La fameuse baguette conçue en silicone 100% hypoallergénique avec un moteur silencieux (inférieur à 40db) pour ne pas faire du tapage nocturne et une fonction de préchauffage qui permet de contrôler la température à 42° Celsius.

Sa poignée dorée est censée permettre aux utilisateurs et utilisatrices de le prendre en main plus facilement.

Comment utiliser le Wand chauffant Confidence de Zalo ?

Préchauffez le Wand avant chaque utilisation en appuyant sur le bouton en forme de coeur.

le Wand avant chaque utilisation en appuyant sur le bouton en forme de coeur. Pour détendre des tensions musculaires , placez sa tête ronde sur les points problématiques de votre corps et laissez la chaleurs et les vibrations agir.

, placez sa tête ronde sur les points problématiques de votre corps et laissez la chaleurs et les vibrations agir. Pour prendre du plaisir, déposez la tête sur la partie externe de votre clito ou de votre vulve pour les stimuler.

« Il suffit de l’activer par une simple pression des boutons situés à la base du sextoy. Vous pourrez essayer chacun des modes de vibrations pour intensifier ou calmer la montée de l’orgasme. Vous choisissez en fonction des envies et désirs du moment. »

Les points positifs du Wand chauffant Confidence

Ces huit modes de vibrations

Yolaine a apprécié la variété des modes de vibrations qu’offre le Wand chauffant, ce qui lui permet de tester plein de manières de stimuler son clitoris.

« Conçue pour s’adapter parfaitement à vos zones érogènes, la baguette Confidence Wand vous fera atteindre l’orgasme comme aucune autre »

Son effet massant

Yolaine a apprécié le fait que le Wand puisse aussi bien utilisé comme sextoy que comme masseur relaxant. Lui qui travaille souvent courbé au-dessus de ses cahiers, quelques séances de massage étaient les bienvenues.

Sa tête chercheuse

Ce qui change un peu des and classique, hormis sa fonction chauffante, c’est aussi sa tête souple et flexible qui se meut à 360 degrés. « Conçue pour s’adapter parfaitement à vos zones érogènes, la baguette Confidence Wand vous fera atteindre l’orgasme comme aucune autre », promet le site de la marque.

Les points négatifs du Wand chauffant Confidence

Son look enfantin et cliché

Les couleurs pastel, le manche doré surmonté d’un cristal swarovski et les terminologies un poil calcul utilisées dans le mode d’emploi (cf : « Votre bouton de plaisir » pour parler du clitoris) n’ont pas été au goût de Yolaine qui a trouvé l’objet un poil cliché pour un sextoy destiné aux personnes à vulve.

Une fonction chauffante peu utile

Si notre testeur a apprécié la fonction chauffante pour masser ses tensions musculaires, il l’a trouvé plutôt dispensable pour ce qui est de la stimulation clitoridienne… Après tout, après quelques secondes d’utilisation, la plupart des sextoys s’adaptent à la température corporelle de l’utilisateur ou utilisatrice, alors à quoi bon ?

Trop doux

Yolaine regrette que le Wand ne propose pas de niveau d’intensité plus forts et aurait aimé qu’il y ait un réglage plus puissant pour stimuler le clitoris avec un peu plus de vigueur.

Pas étanche

Contrairement à la plupart des sextoys contemporains, ce Wand n’est pas étanche et ne peut supporter que quelques rares gouttes d’eau. Dommage pour celles et ceux qui rêvaient de se faire plaisir sous la douche ou dans un bon bain.

L’avis de Yolaine sur le Wand chauffant

Si Yolaine a apprécié la fonction chauffante pour apaiser ses maux de dos, il l’a trouvée anecdotique pour la stimulation du clitoris…

En revanche, il conseillerait volontiers ce Wand chauffant à celles et ceux qui débutent dans l’apprivoisement des sextoys et qui aimeraient commencer tout en douceur.

Note générale : 6/10

Le Wand chauffant Confidence de Zalo, 79€ sur Dorcel Store

À lire aussi : Notre test de l’Enigma de Lelo : deux fois plus de plaisir pour le point G et le clito

Crédits photos : Zalo et Dorcel Store