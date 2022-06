Pedro Almodóvar prépare son film « réponse à Brokeback Mountain »

Après avoir refusé de réaliser Brokeback Mountain en 2005, Pedro Almodóvar prépare un nouveau projet de western, qu’il présente comme « sa réponse au film culte ».

À l’exception d’un court-métrage avec Tilda Swinton intitulé The Human Voice, Pedro Almodóvar n’a jamais réalisé de film en anglais. Attaché à la liberté que lui confère son studio espagnol El Deseo, le réalisateur madrilène a toujours refusé les projets proposés par Hollywood.

Parmi eux, il y a Le secret de Brokeback Moutain.

Selon Almodóvar, Brokeback Moutain manquait de sexe

Le film culte d’Ang Lee avec Jake Gyllenhaal et Heath Ledger aurait ainsi pu être réalisé par Pedro Almodóvar si ce dernier n’avait pas décliné l’offre des studios. À l’origine de cette décision, il y a une « contradiction » que le réalisateur espagnol observe : « Hollywood veut faire venir des talents extérieurs, mais ils ne les laissent pas toujours faire ce qu’ils veulent », révèle-t-il à IndieWire.

« Je pense qu’Ang Lee a fait un film merveilleux, mais je n’ai jamais cru qu’ils me donneraient une liberté et une indépendance totales pour faire ce que je voulais. Personne ne m’a dit les choses ainsi, on m’a assuré : » Vous pouvez faire ce que vous voulez « . Mais je savais qu’il y avait une limite. »

Almodóvar a ensuite explicité son propos : à travers cette « liberté » qui lui est chère, il est en fait question de l’importance du sexe dans le film :

« La relation entre ces deux gars est animale. C’était une relation physique. Le coup de poing du film vient quand ils doivent se séparer, et Heath Ledger réalise qu’il n’arrive pas à partir. C’est une découverte forte. Mais jusqu’à ce moment-là, c’était animal, et pour moi c’était impossible d’avoir ça dans le film parce que c’était un film hollywoodien. Vous ne pouviez pas avoir ces deux gars qui baisent tout le temps. »

La réponse d’Almodóvar : Strange Way of life

Almodóvar a peut-être trouvé une solution à cette « contradiction » hollywoodienne avec son nouveau projet, Strange Way of Life. Ce western de 30 minutes mettra en scène Ethan Hawke et Pedro Pascal dans un duo de cow-boy. « Cela pourrait être ma réponse à Brokeback Mountain », a déclaré Almodóvar à IndiWire.

Si le réalisateur a confié ne pas vouloir trop en dire sur son scénario, il a tout de même révélé que les deux personnages ne se sont pas vus depuis 25 ans. « Alors l’un d’eux voyage à travers le désert pour trouver l’autre. Il y aura une confrontation entre eux, mais vraiment l’histoire est très intime. »

Le magazine lui a demandé si cette confrontation serait romantique, ce à quoi il a répondu : « Vous pouvez deviner…Je veux dire, la masculinité est l’un des sujets du film. »

La production du film commencera fin août dans le désert d’Almería en Espagne. Côté costumes, la maison de luxe française Saint Laurent est associé au projet. Anthony Vaccarello, le directeur artistique de la griffe est producteur associé du projet et créateur des costumes.

Crédit de l’image à la Une : © Pathé Distribution