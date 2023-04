Tout ce qu’il faut savoir sur Strange Way of Life, d’Almodóvar, avec Pedro Pascal

Vient de sortir la première bande-annonce Strange Way of Life avec Pedro Pascal, Ethan Hawke et Manu Rios, réalisé par Pedro Almodóvar. Et on connaît enfin la date de sortie de western gay, présenté en avant première au festival de Cannes, et qui se veut beaucoup plus sexy que Brokeback Mountain.

Vous le savez peut-être : Pedro Almodóvar avait failli réaliser le film Brokeback Mountain, mais c’est finalement Ang Lee qui l’a fait. Au grand dam du cinéaste espagnol qui estime que le résultat manquait de chair, d’animalité et de sexe. C’est pourquoi il sort prochainement son propre western queer, Strange Way of Life, avec Pedro Pascal, co-produit par la maison Saint Laurent (dont le directeur artistique Anthony Vaccarello assure aussi le rôle de chef des costumes pour le film), et qui sera présenté en avant-première lors du festival de Cannes 2023.

La bande-annonce de Strange Way of Life, d’Almodóvar, avec Pedro Pascal

Strange Way of life de Pedro Almodóvar devrait durer 30 minutes et raconte l’histoire d’un certain Silva, interprété par zaddy Pedro Pascal, qui rend visite à son ami shérif Jake, joué par Ethan Hawke. Sauf qu’ils seraient peut-être bien plus qu’ami…

Notons que le titre évoque le nom d’un morceau de fado (genre musical portugais) d’Amalia Rodrigues, « Estranha forma de vida » qui chante un vieil amour perdu.

Qui est au casting de Strange Way of life de Pedro Almodóvar ?

Pour ce second film en anglais de Pedro Almodóvar (après La Voix Humaine, avec Tilda Swinton, réalisée en 2020), le cinéaste espagnol fait tourner dans son western gay, Strange Way of life, Pedro Pascal, Ethan Hawke et Manu Rios (aperçu dans la série Netflix Elite). Dans la bande-annonce, on aperçoit aussi José Condessa et Jason Fernández. Et ça s’annonce muy caliente.

José Condessa et Jason Fernández dans le film Strange Way of life d’Almodóvar.

Quand sort le film Strange Way of life, de Pedro Almodóvar ?

Le western gay Strange Way of life tourné dans le sud de l’Espagne doit sortir le 16 août dans les salles françaises.