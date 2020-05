C’est officiel, Elite aura une saison 4 !

Toutes les bonnes choses ont une fin…

Ah bah non, visiblement pas toujours.

Deux mois après avoir sorti la saison 3, Netflix a annoncé que sa série glamour Elite reviendrait officiellement pour une saison 4.

L’annonce officielle d’Elite saison 4

Netflix a publié une vidéo du casting qui annonce la saison 4 depuis chez eux.

Tu peux les croire, t’es pas prêt(e) pour cette saison. Élite saison 4, prochainement. pic.twitter.com/WQYVJqtrDi — Netflix France (@NetflixFR) May 22, 2020

« Je voulais vous dire qu’on a reçu les scripts de la saison 4 », déclare Miguel Bernardeau (aka Guzmán). « Et ils ont l’air au top ! » ajoute Arón Piper (aka Ander). « Vous avez intérêt à vous préparer, parce que ça va être intense ! ».

L’enthousiasme de Miguel Bernardeau et Arón Piper est aussi partagé par Claudia Salas (Rebeca), Omar Ayuso (Omar), Itzan Escamilla (Samuel) et Georgina Amorós (Cayetana) qui sont tous de la partie pour la saison 4.

Le départ de certains acteurs pour Elite saison 4

En revanche, les fans vont devoir faire leurs adieux à Carla, Lu, Nadia et Valerio puisque leurs acteurs ne reviendront pas pour la prochaine saison.

PITIÉ, NON RENDEZ-LES MOI !!!

Hum, pardon. Où en étais-je ?

Elite saison 4, une bonne idée ?

Je t’en avais déjà parlé dans ma critique de la saison 3, mais je ne suis pas vraiment pour une saison 4.

À mon sens, la saison 3 aurait pu être la dernière.

J’ai l’impression d’avoir dit au revoir aux personnages de façon correcte, je n’ai pas ce sentiment amer d’inachevé qui pourrait me faire souhaiter une saison supplémentaire.

Je n’aime pas avoir la sensation qu’un concept de série est usé jusqu’à l’os juste parce que les premières saisons ont fonctionné.

J’ai peur de me retrouver face une saison complètement essoufflée et redondante.

Mais ce n’est que mon avis !

Et Netflix semble me promettre du lourd en me disant que « je ne suis pas prête pour cette saison » alors j’espère avoir tort !

Il est encore trop tôt pour annoncer une quelconque date de sortie de cette nouvelle saison inédite, surtout en cette période, mais tu seras mise au courant dès qu’on a du nouveau, évidemment !

Et toi alors ? Tu es impatiente de cette saison 4 ou tu es plutôt d’avis qu’il aurait fallu s’arrêter à la saison 3 ?

À lire aussi : Découvre le trailer sous haute tension de 13 Reason Why saison 4