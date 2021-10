David Fincher est de retour avec tout ce qu’on aime : des meurtres et Tilda Swinton

The Killer, c’est le nouveau film de David Fincher qui atterrira sur Netflix. Après Michael Fassbender, Tilda Swinton s’ajoute au casting, pour notre plus grand plaisir.

Fincher est très actif pour la plateforme de streaming au sigle rouge. Rien d’étonnant puisqu’il est actuellement en contrat d’exclusivité avec Netflix, et ce pour les quatre années qui arrivent.

Ainsi, après la série à succès Mindhunter, le réalisateur d’aujourd’hui 59 ans s’est attelé au très pointu et remarqué Mank, et est d’ores et déjà sur un nouveau projet.

Ça s’appelle The Killer, et ça embrasse toujours les bonnes vieilles thématiques préférées du cinéaste. À savoir du meurtre, du meurtre, du meurtre !

Adapté d’une série de bandes dessinées policières intitulées Le Tueur, de Matz (au scénario) et Luc Jacamon (aux dessins), The Killer suivra un tueur à gages qui après avoir passé des années à assassiner des gens sans culpabilité aucune se trouve une morale.

Campé par Michael Fassbender, ce héros en quête de repentance sera accompagné à l’écran de Tilda Swinton, même si pour l’heure l’actrice n’a pas révélé quel rôle elle tiendra exactement : dans une interview accordée à The Playlist, elle a simplement confirmé faire partie du tournage, sans offrir plus de détails.

Ainsi, les deux coqueluches du tout-Hollywood travailleront de concert pour un film particulièrement précieux à son réalisateur, qui planche dessus depuis des années — lors desquelles Fincher était en pourparlers avec Paramount, pour y produire et y distribuer The Killer.

Mais vous connaissez l’histoire : Netflix est passé par là, et avec ses yeux doux a fait pencher la balance en sa faveur… Pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

