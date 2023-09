David McCallum, qui jouait Ducky dans la série NCIS, est mort

L’acteur d’origine écossaise est décédé à l’âge de 90 ans, entouré de sa famille.

Cela faisait plus de vingt ans qu’on le connaissait sous le nom de Dr Donald Mallard, dit « Ducky » dans la série NCIS. L’acteur David McCallum, est mort à l’âge de 90 ans, ont rapporté plusieurs médias américains lundi 25 septembre.

Il est décédé à l’hôpital dans des circonstances encore inconnues, entouré de sa famille. « Il fut le père le plus gentil, le plus cool, le plus patient et aimant », a déclaré son fils Peter à la chaîne CBS.

« Il était fasciné par la science et la culture et transformait ces passions en connaissances », a-t-il ajouté, précisant avec humour que son père aurait été capable d’effectuer une autopsie « sur la base de ses recherches de plusieurs décennies pour son rôle dans NCIS ».

À lire aussi : On connaît le top des films et séries les plus streamées aux USA, et il a de quoi étonner

Plus de 60 ans de carrière

David McCallum s’est d’abord fait connaître du grand public dans les années 1960, en prenant la peau de Illya Kouriakine dans la série Des agents très spéciaux, rôle qui a fait de lui une icône à l’époque. Il a ensuite joué dans La grande évasion, en 1963, aux côtés notamment de Steve McQueen.

À partir de 2003, il débute son rôle de Ducky, dans NCIS, un médecin légiste du service d’enquête criminelle de la marine américaine. Cette série aux désormais vingt saisons sera au fil des années suivie par des millions de téléspectateurs à travers le monde, et le personnage de Ducky est considéré comme l’un des plus sympathiques et emblématiques, avec ses nœuds papillon caractéristiques.