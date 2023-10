Les hommages affluent après la mort de Matthew Perry, inoubliable Chandler Bing dans Friends

L’acteur de 54 ans a été retrouvé mort chez lui, à Los Angeles. Un décès brutal qui plongé Hollywood ainsi que de nombreux fans en deuil.

Les fans de Friends sont en deuil depuis l’annonce de la mort de Matthew Perry ce samedi 28 octobre, à 54 ans, inoubliable Chandler Bing dans la série phare des années 1990.

L’acteur a été retrouvé noyé dans son jacuzzi à Los Angeles, mais les causes de sa mort ne sont pas encore connues précisément. Les médecins légistes sont en attente des analyses toxicologiques pour pouvoir les déterminer avec précision. Selon le média spécialisé TMZ, aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux de la mort de l’acteur et aucun indice ne laisse présager qu’il pourrait s’agir d’un acte criminel.

Matthew Perry : une vie marquée par des addictions

Si la question de la drogue s’est rapidement posée, c’est que la vie de Matthew Perry a été marquée par les addictions. En 2022, l’acteur avait publié ses mémoires Friends, Lovers, and the Big terrible Things, un livre dans lequel il évoquait sans tabou son alcoolisme, ainsi que ses problèmes de toxicomanie. Des addictions qui ont eu des conséquences sur sa carrière : « J’ai dû attendre d’être sobre en toute sécurité – et loin de la maladie quotidienne de l’alcoolisme et de la toxicomanie – pour tout écrire. Et le principal était que j’étais à peu près certain que cela aiderait les gens », écrivait-il.

Dans une interview accordée à ABC, il expliquait : « J’aurais dû être la coqueluche de la ville, mais j’étais dans une pièce sombre où je ne rencontrais que des trafiquants de drogue et j’étais complètement seul ». En 2018, il avait par ailleurs frôlé la mort à cause d’une perforation gastro-intestinale, dû à une surconsommation d’opioïdes.

Hollywood lui rend hommage

Cette brutale disparition a plongé Hollywood dans la tristesse et le deuil, et de nombreux acteurs et actrices lui ont rendu une série d’hommages. À commencer par Maggie Wheeler, qui dans Friends, interprète la bruyante Janice, ex de Chandler : « Tu vas manquer au monde entier, Matthew Perry. La joie que tu as apportée à tant de personnes au cours de ta trop courte vie se perpétuera. Je me sens tellement bénie par chaque moment de créativité que nous avons partagé », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Rumer Willis – dont le père Bruce Willis a joué dans Mon voisin le tueur aux côtés de Matthew Perry – s’est également fendue d’un hommage. Elle s’est rappelé sa rencontre avec la star de Friends sur le plateau de tournage du film, sorti en 2000. Elle a écrit dans une story Instagram « Il était si gentil, drôle et doux avec mes sœurs et moi. (…) Je sais qu’il a eu beaucoup de défis dans sa vie et qu’il a apporté beaucoup de joie aux gens avec son humour, j’espère qu’il peut reposer en paix ».

De son côté, Selma Blair a rendu hommage à son « plus vieil ami », évoquant sa tristesse : « Je suis brisée. Le cœur brisé. Fais de beaux rêves Matty. Fais de beaux rêves ».

Les fans de Friends, eux aussi, ne sont pas en reste. À New York, de nombreux anonymes ont déposé des fleurs à l’angle de deux rues de West Village à New York, devant l’immeuble de Friends, a rapporté Le Monde.

