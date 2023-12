Timothée Chalamet pour incarner un personnage de Friends ? C’est le rêve de Courteney Cox

Presque 20 ans après la fin de Friends, certains fans rêvent de voir la série recommencée depuis le début avec de nouveaux acteurs. Courteney Cox, qui joue Monica, a confié avoir déjà imaginé l’acteur parfait pour incarner l’un des six personnages principaux.

La disparition tragique de Matthew Perry, inoubliable Chandler dans Friends nous a rappelé l’importance de Friends pour des millions de fans, de nombreux spectateurs ayant exprimé leur chagrin sur les réseaux sociaux. Près de deux décennies après son dernier épisode en 2004, le sitcom ayant pour décor un appart à Manhattan n’a rien perdu de son éclat.

Dès lors, forcément, des bruits de couloir concernant un reboot de la série n’a jamais cessé de se faire entendre à Hollywood. Or, un jeune acteur a particulièrement attiré l’attention de l’une des figures emblématiques de la série : Courteney Cox.

Timothée Chalamet en Joey ?

Lors d’une interview filmée en 2020, l’actrice qui a incarné Monica Geller de 1994 à 2004 a confié avoir un nom en tête pour jouer Joey dans cet éventuel reboot. Lorsque l’animateur a évoqué ce projet, l’actrice a rapidement répondu : « Eh bien, Timothée Chalamet peut être Joey. »

Au moment du tournage de la vidéo, le jeune franco-américain n’avait pas encore la renommée de star planétaire acquise avec Dune en 2021, mais il commençait déjà à se faire une place dans le monde du cinéma, en jouant le rôle principal dans le très remarqué Call Me By Your Name. Courteney Cox a également mentionné un autre acteur pour incarner Ross Geller, le frère du personnage qu’elle a elle-même incarné. Il s’agit de Jonah Hill, notamment connu pour son rôle dans Le Loup de Wall Street.

Wonka timothée chalamet // Source : wb

L’avenir aura donné raison à Courteney Cox, qui a misé sur le bon poulain : en 2023, l’industrie semble unanimement fan de Timothée Chalamet, qui sera d’ailleurs la tête d’affiche de Wonka, le film évènement de Noël prévu le 13 décembre. Heureusement que le planning de tournage de l’acteur est déjà bien rempli car pour l’heure, aucun projet de reboot de Friends n’a été annoncée. Encore une bonne raison de regarder la série depuis le début…

