Woody Allen, Bill Gates… : 180 noms liés au trafic sexuel orchestré par Jeffrey Epstein bientôt révélés ?

L’affaire Epstein pourrait connaitre un tournant majeur. Selon The Guardian, un juge new-yorkais pourrait lever le voile sur les noms de près de 200 personnalités issues du monde de la politique, de l’économie ou du divertissement, liées à l’affaire. Accusé d’avoir attiré des jeunes filles mineures pour les exploiter sexuellement, le financier décédé en 2019 avait tissé des liens étroits avec des individus influents.

Leur anonymat est peut-être sur le point de prendre fin. La justice américaine pourrait confirmer ou révéler le nom de 180 personnalités issues de l’élite mondiale, liées à l’affaire de trafic sexuel orchestré par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

Bill Clinton, Bill Gates et Woody Allen cités

Selon The Guardian, l’affaire Epstein pourrait connaitre un tournant majeur en ce début d’année. Un juge de New-York pourrait divulguer près de 200 noms liés au trafic sexuel organisé par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Ces individus, jusqu’à présent identifiés sous les pseudonymes « John et Jane Doe » par la justice américaine, pourraient être des associés de l’homme d’affaires milliardaire accusé de crimes sexuels sur des adolescentes lors de soirées entre 2002 et 2005. Comme l’a rappelé The Guardian, la date limite pour s’opposer à la divulgation de ces noms était fixée à ce lundi 3 janvier, minuit.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. La justice américaine pourrait, dans les prochaines heures, dévoiler les noms des personnalités qui se trouvent sur la liste des personnes qui se sont rendues sur l’île privée de Jeffrey Epstein. Comme l’a rappelé The Guardian, la date limite pour s’opposer à la divulgation des noms de la liste était fixée à ce lundi 1er janvier 2024, à minuit. Depuis, les réseaux sociaux n’en finissent plus d’utiliser le hashtag Jeffrey Epstein, le célèbre milliardaire à la tête d’un immense réseau de trafic sexuel de mineurs, dont il faisait bénéficier de nombreuses personnalités, connues pour l’heure sous le nom de Jane et John Doe dans les papiers de justice.

Parmi les noms évoqués par le quotidien britannique, on retrouve notamment celui de l’ancien président américain Bill Clinton, le directeur de la CIA William Burns, le réalisateur accusé de viol Woody Allen ou encore le fondateur de Microsoft, Bill Gates. La liste des suspects s’étend au-delà des frontières américaines : The Guardian a aussi cité les anciens premiers ministres de la Norvège et d’Israël, Thorbjørn Jagland, et Ehud Barak.

Dans les colonnes du quotidien, on lit qu’« il est presque certain« que cette liste compte « un ancien président américain, des acteurs, des universitaires et, notoirement, le prince britannique [il s’agit du prince Andrew, fils d’Elisabeth II, Ndlr].«

Le 10 août 2019, l’homme d’affaires proche de Donald Trump s’est suicidé dans sa cellule, avant même que la date de son procès ne soit déterminée. Sa complice, Ghislaine Maxwell a été condamnée en juin 2022 à vingt ans de prison. Elle a été reconnue coupable d’avoir fourni à Epstein des jeunes filles mineures, pour certaines âgées de 14 ans.

