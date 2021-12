Complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell a été jugée coupable de crimes sexuels

Le tribunal fédéral de Manhattan a tranché hier : Ghislaine Maxwell, ancienne proche et complice de Jeffrey Epstein, a été déclarée coupable de trafic sexuel de mineures.

C’est une des suites de l’effroyable affaire Jeffrey Epstein, criminel sexuel américain notoire. Après qu’ait été révélée au monde entier la manière dont le milliardaire exploitait, violait et prostituait des jeunes filles mineures, la question de la culpabilité de son ancienne compagne, Ghislaine Maxwell, a été posée par la justice américaine.

« J’espère que ce jugement apportera du réconfort à toutes les personnes qui en ont besoin, et prouvera que personne n’est au dessus des lois. » Annie Farmer, victime d’Epstein et Maxwell au procès

Ghislaine Maxwell, complice des violences sexuelles de Jeffrey Epstein

Citée à maintes reprises par les victimes, elle aurait en effet été la complice et la rabatteuse d’Epstein, recrutant et manipulant des dizaines d’adolescentes mineures, et participant parfois aux violences sexuelles avec Epstein. D’après Associated Press News, agence de presse de référence présente au procès, son modus operandi aurait été le suivant :

« Elle utilisait son charme et des cadeaux pour gagner leur confiance, en s’intéressant à leurs soucis adolescents et en leur promettant qu’Epstein pourrait utiliser sa richesse et son réseau pour réaliser leurs rêves. Les choses s’assombrissaient alors, quand Maxwell les encourageait à faire des massages à Epstein qui devenaient sexuels, avant de faire comme si de rien n’était. » Ghislaine Maxwell convicted in Epstein sex abuse case, Associated Press News

C’est ainsi que se mettait en place le système de prédation pensé par Epstein et Maxwell, jusqu’à créer un véritable trafic d’êtres humains sur son île privée, où ses victimes mineures auraient été en proie aux violences sexuelles d’autres hommes puissants, dont le prince Andrew. Le Français et directeur d’agence de mannequin Jean-Luc Brunel est pour l’heure mis en examen pour viol sur mineur de plus de quinze ans, et son implication est soupçonnée.

Who Is Ghislaine Maxwell? | Jeffrey Epstein: Filthy Rich | Netflix / Capture d’écran YouTube

Maxwell est reconnue coupable de trafic d’êtres humains et de crimes sexuels

En 2019, Epstein est retrouvé mort dans sa cellule avant d’avoir pu être jugé par la justice. Le procès de Ghislaine Maxwell est donc le premier à avoir lieu au nom de cette affaire.

Après cinq jours de délibération, la sexagénaire a été jugée coupable de cinq chefs d’accusations sur six, dont « trafic sexuel de mineures » et « conspiration de trafic sexuel » par un jury composé de six hommes et six femmes.

Soulagée, Annie Farmer, l’une des quatre victimes témoignant contre elle au procès a pris la parole en ces termes, rapportés par Associated Press News :

« Elle a fait du mal à beaucoup plus de femmes que le peu d’entre nous qui avons eu la possibilité de témoigner au tribunal. J’espère que ce jugement apportera du réconfort à toutes les personnes qui en ont besoin, et prouvera que personne n’est au dessus des lois. Même les plus puissants et privilégiés devront rendre des comptes quand ils abusent sexuellement et exploitent les enfants. » Annie Farmer, victime de Maxwell et Epstein

Sa sentence n’a pas encore été annoncée, mais Ghislaine Maxwell encourt des dizaines d’années de prison. Par le biais de ses avocats, elle continue à clamer son innocence et entend faire appel de cette décision.

À lire aussi : Affaire Jeffrey Epstein : une plainte oblige le prince Andrew à rendre des comptes

Image à la une : Skynews/capture d’écran YouTube