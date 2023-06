Tania et David, un mariage à 47 545 € : « Nous n’avions aucune conscience du prix des choses »

« D’amour et d’eau fraîche » est la nouvelle rubrique de Madmoizelle, celle qui épluche le budget des couples mariés ou pacsés. Cette semaine, nous détaillons le mariage de Tania et David !

Comment doit être un mariage pour être réussi ? Et les idées déco, on les trouve où ? Comment être loin des clichés et original ? C’est grave si, au contraire, on aime que ça se déroule comme dans les films ? Faut-il inviter toute la famille ou juste un peu ? Et le traiteur, on le choisit comment ? Mais surtout, la grande question : combien ça coûte réellement, un mariage ou un pacs ?

Dans notre nouvelle rubrique « D’amour et d’eau fraîche » des lectrices ont joué le jeu et nous détaillent leur jour J, finances incluses.

Le mariage de Tania et David

Le couple : Tania et David

Âges : 27 et 26 ans

Ensemble depuis… : avril 2020

Mariés depuis… : 27 août 2022

Métiers : graphiste et cadre dans le BTP

Lieu de vie : Montpellier

Lieu du mariage : Montpellier (Vic-La-Gardiole)

Nombre d’invités : 80 (dont 10 enfants)

Total dépensé pour le jour J : 47 545 €

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés en 2018 sur un obscur jeu mobile chinois qui venait de se lancer sur le marché européen. Nous sommes devenus amis, puis avons commencé à vraiment développer notre relation lors de la crise du Covid qui a obligé tout le monde à se confiner, ne laissant plus qu’internet comme portail disponible vers le monde extérieur.

Crédit photo : Duo Azul/Martyn Photography

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

Nous savions dès le début de notre relation que nous voulions nous marier, la question en suspens étant « quand » ! Pour trancher, nous avons décidé de laisser passer un an de vie commune sous le même toit avant d’organiser notre mariage.

Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

Pour plusieurs raisons. La première, c’est que le mariage a une symbolique très forte pour nous. Mes parents sont encore mariés après 35 ans, les siens ont divorcé, mais pour nous, le couple est à la base de la famille que nous aspirions à construire, donc il était essentiel pour nous de cimenter cela en nous liant officiellement d’une manière ou d’une autre.

Nous aurions pu nous pacser, mais c’est là où la seconde raison intervient, c’est que j’avais déjà une petite fille d’une précédente union qui n’avait plus de papa. Mon mari s’est vu naturellement attribuer ce rôle par ma fille au fil du temps, et il compte l’adopter légalement dans quelques années. Nous devions donc nous marier pour enclencher le processus d’adoption plénière.

Crédit photo : Duo Azul/Martyn Photography

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

Oui, depuis presque deux ans !

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

Nous avons officiellement commencé les préparatifs en janvier 2022 pour un mariage en août, mais quelques prestataires avaient déjà été définis et choisis en septembre de l’année précédente.

Comme j’avais plus de temps pour faire des recherches et que j’ai un goût plus affirmé que mon conjoint sur certaines choses, nous nous sommes mis d’accord sur les essentiels de notre mariage, puis je faisais une pré-sélection de prestataires et c’est lui qui choisissait en fonction des informations que je lui synthétisais.

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

J’aurais tendance à dire que non, mais que ce n’était pas problématique, dans le sens où il y avait une base d’investissement commune, et pour les sujets qui avaient plus du sens pour l’un ou l’autre, nous mettions plus d’énergie dedans.

Par exemple, nous avons choisi les ornements floraux ensemble, mais c’était plus important pour moi que pour lui d’avoir un groupe de musique, donc c’est moi qui ai œuvré dessus.

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Par moment, mais surtout parce que je suis anxieuse sur le contrôle des événements qui m’incombent et que nous n’avions aucun référentiel de mariages précédents autour de nous, donc c’était le total inconnu ! De plus, nous avions pour règle de n’inviter que des gens que nous aimions et qui nous aimaient : pas d’invitation de politesse. J’ai décidé de ne pas inviter une large portion de la famille de ma mère, que je ne connaissais pas, mais cela l’a beaucoup attristée.

Quelques compromis ont été trouvés (envoyer quelques invitations supplémentaires). Pour nos parents, surtout les miens qui sont plus âgés que mes beaux-parents, le télescopage entre les mariages « d’antan » où on invitait tous les cercles sociaux et les mariages modernes post-Covid où l’on coupe la liste des invités pour se concentrer sur les intimes, a été parfois source d’incompréhension.

Crédit photo : Duo Azul/Martyn Photography

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

Nous ne voulions pas faire de mariage religieux, car même si la religion a un impact dans nos familles (protestante et juive de mon côté, catholique de son côté), nous sommes profondément athées et ne voulions pas passer du temps sur quelque chose qui nous ne représentait pas du tout, même si nous avons très subtilement placé quelques hommages (une mention à mon grand-père pasteur, malheureusement décédé l’année précédant notre mariage, et qui aurait fait un super sermon – la huppah de ma famille maternelle que ma cousine avait ramenée des US, que nous avions utilisé comme nappe symbolique pour notre cérémonie du thé).

Pour ce qui est du DJ, nous avons choisi dès la page de présentation quelqu’un qui assurait ne faire aucun commentaire en soirée !

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

Notre mot d’ordre était : gâter nos proches et KIFFER. Nous sortions d’un contexte de crise sanitaire compliqué, sans voir nos familles, sans perspective de réjouissances, et notre mariage a été le premier événement depuis plusieurs années à convier les deux ! Donc, nous avions décidé de mettre les moyens.

Le plus important pour nous était de bien manger, de faire la célébration dans un endroit confortable où nous pouvions recevoir, et de garder des souvenirs superbes pour les années à venir. J’ai été adoptée et mes parents ont documenté leur voyage pour venir me chercher et notre rencontre avec plus de 800 photos ! J’ai donc très fortement investi l’idée du souvenir photo depuis longtemps.

Notre ordre de réservation des prestataires et les budgets alloués sont donc allés en priorité au traiteur, au domaine et au photographe. Quant au poste le moins important, je pense que c’était les soins esthétiques auxquels je ne fais jamais appel en temps normal, comme le soin de la peau ou la manucure, que j’ai faite moi-même avec l’aide de ma belle-sœur !

Crédit photo : Duo Azul/Martyn Photography

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

Non, jamais ! Au contraire, je comptais les jours en me lamentant que ça n’arrivait pas assez vite !

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

Nous avons conscience que nous avons mis un énorme budget dans cet événement qui a duré 2 jours et demi (du vendredi soir au dimanche après-midi). Pour dire vrai, nous n’avions aucune conscience du prix des choses pour organiser un mariage avant de vouloir organiser le nôtre, et avons remanié notre enveloppe 3 fois jusqu’au jour J !

De manière générale, nous avons eu l’hyper privilège de ne quasiment pas faire de concessions. On peut toujours faire plus, dépenser plus, mais notre mariage était parfait comme prévu et je ne pense pas que le seuil de dépense présume de la qualité des émotions du jour J, bien au contraire.

Comment avez-vous financé votre union ?

Nous avions déjà le budget de côté (j’avais prévu de mettre plus que mon conjoint dans l’enveloppe parce qu’il y a des postes de dépense que je voulais et qui ne lui importait pas ou peu), donc environ 20 000€ pour lui et 28 000€ pour moi, le maximum que nous pouvions mettre sans toucher à notre apport immobilier. Finalement, nos parents ont décidé de nous gâter : ma belle-famille a offert le champagne, le costume de mon mari et 10 000€ ; ma famille a décidé de m’offrir la robe et 7 500€.

Crédit photo : Duo Azul/Martyn Photography

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Oui !! Je suis perfectionniste sur les bords et j’avais passé tellement de temps à réfléchir au moindre détail que c’était un peu la course contre-la-montre pour s’assurer que c’était au bon endroit au bon moment. Cependant, j’étais davantage stressée la veille lors de la mise en place au domaine.

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

Non, et je pense qu’aucune personne s’étant déjà marié répondra que oui ! Cela fait partie du jeu malheureusement ! :) Le jour J, nous étions attendus 15 minutes avant notre horaire de passage à la salle des mariages de notre ville, et le GPS a décidé de nous planter en nous faisant passer par un itinéraire foireux.

Lorsque le calcul de durée est passé de 6 minutes à 16 minutes, j’ai sérieusement commencé à angoisser, haha ! Heureusement, nous sommes arrivés pile-poil au moment où ils lançaient la musique pour faire entrer les invités. Plus tard, juste avant la cérémonie laïque, j’avais mandaté des personnes du cortège de vérifier que les sachets de thé avaient été ouverts pour qu’on ne se retrouve pas comme des poules devant un cure-dent durant la cérémonie du thé. Personne n’a eu le temps de le faire et j’ai aussi eu des sueurs froides qu’on ne puisse pas déchirer l’emballage, un peu trop rigide.

Tout ça pour qu’au final, les boules ne s’ouvrent pas, car il leur fallait (beaucoup) de temps pour ça : nous avons donc bu de l’eau et pas du thé ! Fou rire chez nos parents qui avaient compris le manège pendant que nos invités n’y voyaient que du feu.

Crédit photo : Duo Azul/Martyn Photography

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

Quelques brefs instants, j’ai effectivement eu le sentiment qu’on avait abusé. C’est un énorme budget, pour un week-end qui passe à toute vitesse. Ce n’est pas une maison. Ce n’est pas un investissement. Mais très vite, nous repensons à tous les souvenirs incroyables que nous avons eus avec nos proches, qu’eux ont développés entre eux, du sentiment de bien-être et d’amour débordant qu’on a tous ressenti et on ne regrette plus !

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

Pas du tout, car nous avions longuement réfléchi à cette liste justement. Nous étions 80 personnes, dont 10 enfants, en plus de rajouter 10 prestataires au repas. C’était le chiffre parfait pour nous : nous avons ressenti de l’intimité tout en n’ayant pas l’impression d’avoir oublié d’inviter quelqu’un après coup. Nous avons pu discuter avec tout le monde même si c’était forcément trop bref quand chaque invité veut passer du temps avec vous.

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqué pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

Le first look dans nos vêtements pour la cérémonie civile avec mon mari. Nous n’étions que tous les deux, avec les photographes et le vidéaste invisibles derrière les buissons ou presque. Je m’étais préparée seule avec la maquilleuse et ma cousine, et j’avais pu sentir les émotions monter doucement, l’appréhension faisant place à un grand calme. Quand il s’est retourné pour me regarder dans mes vêtements de mariée, il a commencé à pleurer et j’ai soudainement pris la vraie pleine mesure qu’« aujourd’hui, nous devenons mari et femme ». C’était vraiment doux.

Crédit photo : Duo Azul/Martyn Photography

La cérémonie laïque dans son entièreté. Nous avions fait appel à une officiante professionnelle, qui est devenue une amie depuis. Nos témoins et nos parents avaient préparé des discours qui nous ont beaucoup émus (du reste, l’auditoire a eu plusieurs fous rires dont un lorsque l’officiante a fait une pause dans son speech pour demander si quelqu’un dans l’assemblée avait un mouchoir à offrir à mon mari avant qu’on le perde, lui qui n’était plus qu’une flaque de larmes !). Puis, nous avons lu nos vœux et c’était encore beaucoup d’émotions explosives. Je crois que notre mariage nous tenait aussi à cœur parce que comme nous avions cumulé la rencontre en ligne + les confinements + la vitesse de notre relation, peu de gens avaient pu s’habituer à nous voir en couple. Là, tout le monde a compris notre histoire, ce qui nous unissait, et pourquoi on se mariait après « seulement » deux ans de relation.

Notre première danse. Nous avions pris des cours avec une professionnelle pour avoir l’air plus à l’aise sur la piste de danse, et préparé une petite chorégraphie sur une musique qui nous tenait beaucoup à coeur (« Squares » de Raleigh Ritchie/Jacob Anderson, que vous connaissez probablement plutôt sous les traits de Ver-gris dans Game Of Thrones ou comme Ryan dans Skins). J’étais AFFREUSEMENT stressée juste avant de nous lancer, avec le coeur qui fait des cabrioles comme quand ado, je sautais du plongeoir pour faire du trapèze volant. Je n’arrêtais pas de répéter en boucle que je ne voulais plus le faire, que j’allais me foirer, que c’était juste pas possible. La musique s’est lancée. Nous avons débuté les premiers pas, et lorsque nos mains se sont touchées, mon mari m’a souri et glissé un « Ne stresse pas, tout va bien se passer, profite ! ». Et j’ai profité. Je me suis enhardi lors du second couplet, et j’ai ressenti une joie indescriptible lors du portée de fin où il me fait tournoyer et que tout le monde applaudit frénétiquement. C’est un moment vraiment spécial pour moi, parce que finalement, il est représentatif de ce que mon mari est pour moi : mon roc, la personne qui apaise mes anxiétés fondées ou délirantes sans me juger.

Crédit photo : Duo Azul/Martyn Photography

C’était dur d’en choisir trois ! Je voudrais tout de même mentionner rapidement deux autres : l’escape game que nous avions organisé juste avant le vin d’honneur pour aider les invités à briser la glace et faire quelque chose de fun et d’original en attendant le repas, et la découverte quelques jours après des photos prises en rafales sur le photobooth, où nous avons eu la surprise de découvrir que les invités s’étaient mélangés et spontanément pris en photos ensemble alors qu’ils ne se connaissaient pas avant ! Un précieux indicateur pour nous que nous avions réussi notre pari de mélanger les groupes et les codes sociaux !

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses regrettez-vous de ne pas avoir mis le paquet ? Pourquoi ?

Dans le poste photos et vidéo, clairement ! Même mon mari, qui n’était pas sûr de l’utilité d’avoir les photos ET la vidéo, a été ravi de pouvoir revivre notre mariage à travers la vidéo, parce que les sentiments qui émergent sont complémentaires des photos. Les rires, les discours, les étapes sont tous immortalisés.

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

La manière dont j’ai investi certaines choses. Les détails sont ma vie, mais j’aurais aussi pu dépasser mon envie de ne jamais déranger en demandant de l’aide, à mon mari, à mes proches. Je ne voulais pas me transformer en Bridezilla qui fait suer son entourage en leur déléguant 10 000 trucs à faire, mais j’ai versé dans l’extrême inverse en prenant absolument tout sur mes épaules.

La veille, nous avons été aidés par nos témoins et nos photographes pour la mise en place des bancs, des éléments de déco, etc., mais comme j’étais la seule à avoir planifié le moindre détail sans les communiquer à mon mari (qui avait les grandes lignes en tête seulement), ils venaient tous me demander ce qu’ils devaient faire et c’était inutilement stressant. Futures mariées : DÉLÉGUEZ !!

Crédit photo : Duo Azul/Martyn Photography

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

Une sorte de paix s’est instaurée depuis notre mariage, oui. Depuis, nous avons eu quelques disputes bien sûr, mais depuis notre union, il est tacite que nous sommes vraiment ici pour le meilleur comme pour le pire et il n’est plus utile de le rappeler.

Je pense qu’il est tout à fait possible d’arriver à ce degré de confiance sans mariage, honnêtement, mais pour d’anciens enfants adoptés ou ayant vécu un divorce traumatique, nous avions besoin de cette « assurance » que nous étions complètement engagés l’un envers l’autre.

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

Oui ! En avril de cette année, nous étions au concert d’Hans Zimmer pour fêter notre anniversaire de couple !

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

Premièrement, partir dans mon pays d’origine (dont mon mari partage les racines du côté de sa mère). C’est un voyage initiatique dont nous avons tous les deux besoin et que nous planifions avec beaucoup de soin. Puis, acheter notre logement principal, et enfin, lancer un petit deuxième !

Est-ce que vous avez envie de partager des comptes Instagram ou autre qui vous ont aidé à préparer / ont inspiré votre célébration ?

Je n’ai pas suivi de comptes pour m’inspirer, mais j’aimerais profiter de ce mot de fin pour remercier nos prestataires. Si vous le pouvez, choisissez toujours ces derniers en fonction de vos affinités et pas seulement sur le poids du devis ! Je suis persuadée que nous n’aurions pas vécu une journée aussi magnifique sans le concours de toutes ces personnes qui nous ont accompagnés, aidés, rassurés, avec le professionnalisme de leur métier et l’amour de l’être humain qui les caractérisent. Et ça fait une grosse, grosse différence.

Merci à Tania et David d’avoir partagé ce joli moment avec nous.

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

