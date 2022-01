Le film culte Femmes au bord de la crise de nerfs d’Almodóvar devient une série

Pedro Almodóvar verra bientôt son film emblématique Femmes au bord de la crise de nerfs adapté en série pour Apple TV+.

À 72 ans, le réalisateur espagnole ne compte pas prendre sa retraite de sitôt.

Après avoir signé, cette année, le splendide Madres Paralelas (toujours en salles dans quelques petits cinémas), Pedro Almodóvar devrait bientôt coproduire l’adaptation en série de son film culte Femmes au bord de la crise de nerfs.

Femmes au bord de la crise de nerfs devient bientôt une série

Pedro Almodóvar aime calfeutrer ses héroïnes dans une Espagne colorée qui contraste avec l’obscurité de leurs drames intimes.

Entre des murs pourpres ou céruléens, le septuagénaire né à Calzada de Calatrava, figure de proue de la nouvelle vague espagnole, les fait parler entre elles, souvent sans aucune présence masculine, et souvent sans qu’un homme ne soit le sujet central de leur conversation.

Ce qui fait de lui un auteur et réalisateur singulier, dans un environnement cinématographique toujours résolument sexiste.

C’est un peu pour ça qu’on lui voue un immense respect, et aussi pour les héroïnes plurielles qu’il met en lumière. Et surtout celles de Femmes au bord de la crise de nerfs (avec Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano et Rossy de Palma), son septième long-métrage paru en 1988, qui raconte l’histoire de Pepa, une actrice qui vient de se faire plaquer par son amant et partenaire, Iván.

Sa rupture est le point de départ d’une intrigue complètement barrée, à laquelle viennent se greffer plusieurs femmes, résolues à frapper un grand coup pour bouleverser (souvent violemment) leurs existences.

Femmes au bord de la crise de nerfs est un film culte, qui est pourtant l’un de ceux qui a le plus mal vieillis au regard de 2022.

Adapter ce long métrage en série serait donc l’occasion parfaite pour Noelle Valdivia (Mozart in the Jungle, Master of Sex), la scénariste et réalisatrice du show, de moderniser le propos du cinéaste, de muscler encore la personnalité des héroïnes — dont l’une devrait être jouée par Gina Rodriguez (Deepwater)— et de globalement remettre l’intrigue au gout du jour.

C’est pour Apple TV+, décidément l’une des plateformes aux contenus les plus pointus (vous devriez dès aujourd’hui céder aux sirènes du terrible Macbeth de Joel Coen disponible sur la plateforme) que la série atterrira, d’après The Hollywood Reporter.

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais l’information ne devrait plus tarder à arriver !

