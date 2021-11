Voici les sextoys conseillés aux personnes touchées par le vaginisme, selon une sexologue

Vaginisme, dyspareunie, gêne pendant les rapports sexuels… Quand la pénétration vaginale devient douloureuse voire impossible, vers quels sextoys se tourner pour se donner du plaisir, en solo ou à plusieurs ?

Vous souffrez de vaginisme (contractions involontaires des muscles du périnée qui bloquent la pénétration) ou de dyspareunie (douleurs génitales fréquentes pendant une pénétration vaginale) ?

Vous êtes loin de cavaler en solo.

D’après le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF), « la fréquence dans la population générale est estimée à environ 1% des femmes en âge de procréer, mais représente de 6 à 15% des consultantes en sexologie. » Pire, « 73% des femmes déclarent expérimenter ou avoir expérimenté de la douleur pendant les rapports sexuels. »

Malgré ces conditions, les personnes qui souffrent de vaginisme ou de douleurs pendant la pénétration ont parfois envie de se titiller, et c’est bien normal. Après tout, il n’y a pas que pilonnage dans la vie !

La sexologue Valérie Tasso reçoit régulièrement des patientes qui souffrent de vaginisme, sa spécialité : « c’est une difficulté très compliquée à traiter, les personnes qui viennent me voir me disent souvent qu’elles ne peuvent pas se masturber avec un objet ».

Elle vous éclaire sur les sextoys adaptés aux vagins récalcitrants et les jouets sexuels à introduire dans sa vie sexuelle, mais pas forcément dans son sexe !

Les jouets sexuels pour chouchouter son clito

« S’il y a impossibilité de faire pénétrer un sextoy dans le vagin, on peut utiliser des masseurs de clitoris », annonce logiquement Valérie Tasso. Et la sexologue recommande les ondes soniques, qui vont « droit au but .»

Le stimulateur clitoridien Sila de Lelo

Le stimulateur clitoridien Sila de Lelo, 169€ sur Dorcel Store

Les aspirateurs à clito et les jouets vibrants sont également super pour prendre du plaisir sans pénétration. La pro explique :

« Le Wand, c’est génial : vous pouvez vous stimuler n’importe quelles zones érogènes et vous masser avec. Je travaille beaucoup avec ce type de sextoy pour les femmes qui souffrent de vaginisme ! »

Wand connecté We Vibe

Wand, stimulateur sans fil rechargeable et connecté, 189,00€, We Vibe , sur Passage du désir

Passer par la porte de derrière pour éviter les douleurs vaginales

Si ça ne passe vraiment pas du côté du vagin et si l’envie vous dit, pourquoi ne pas explorer les voies pénétrables de l’anus ? Pas besoin de foncer franco avec un énorme gode si c’est la première fois : allez-y petit à petit pour vous faire à l’idée d’un objet, disons-le, étranger qui pénètre votre séant.

Les plugs et les jouets anaux vibrants sont vos amis. Mais n’oubliez pas de bien lubrifier la zone avant de passer le cap pour éviter les douleurs de côté-là aussi !

Vibromasseur Gonflable 2 En 1 Vaginal Et Anal Deep Expand de Dorcel

Vibromasseur gonflable vaginal et anal de Dorcel, 84,99 €

Des mini-vibro pour maximiser ses chances de ne pas douiller

Selon les degrés de vaginisme, la pénétration, au moins au départ, peut être totalement impossible. Valérie Tasso prévient :

« Ça dépendra aussi du niveau de douleur. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas introduire un tampon dans leur vagin. Au début, on ne va donc surtout pas utiliser d’objets qui supposent une introduction. »

Cependant, si les contractions ou les douleurs ne sont pas trop intenses ou gênantes, si l’envie vous prend, si votre vaginisme faiblit, vous pouvez tenter les petits vibromasseurs. Non seulement ils se glissent facilement dans un sac ou dans un tiroir, mais leur mini format peut surtout convenir aux vagins récalcitrants.

Après tout, ce n’est pas la taille qui compte, là, en l’occurence, ce sont surtout les vibrations.

Vibro G Power, parfait pour les premières explorations du point G

Vibro G Power, 12,90€, Passage du Désir

Des sextoys dédiés à des zones érogènes insolites

Pour la sexologue, spécialiste du vaginisme, il faut expérimenter :

« Il y a des personnes qui refusent tout contact physique au niveau de l’appareil génital et ferment automatiquement les jambes. Mais quelque soit l’endroit touché, on va travailler avec des sextoys pour stimuler d’autres régions érogènes du corps »

Pour elle, c’est une erreur d’associer la sexualité avec les zones génitales :

« On a énormément de zones hyper sensibles, depuis le cuir chevelu jusqu’aux doigts de pieds. Je travaille le plaisir de mes patientes au niveau du reste de leur corps. »

Vous pouvez, par exemple, utiliser un masseur de clitoris sur d’autres parties, comme les tétons, ou les pieds, qui sont selon la sexologue une zone érogène par excellence.

Alors partez à la découverte de votre corps pur prendre du plaisir sans pénétration !

Vibromasseur pour votre anus, votre point G et P ou encore vos tétons.



Vibromasseur Dual Explorer 2 En 1, 99,99€, Dorcel

Du lubrifiant et de la patience !

Avant de conseiller ses patientes atteintes de vaginisme, Valérie Tasso travaille sur l’aspect psychologique du trouble à travers la thérapie, mais aussi avec des dilatateurs progressifs, très petits au départ.

Il ne s’agit pas là de modifier la taille du vagin, mais d’apprendre « à connaître son corps et comprendre que son vagin est assez large pour accueillir un pénis ».

Certaines douleurs, hors vaginisme, peuvent être dues à une sécheresse vaginale. Une des solutions pour y remédier ? Lubrifier, lubrifier, lubrifier !



Être patiente avec son corps, suivre ses envies, en parler avec un ou une professionnelle et bien lubrifier son appareil génital ou son anus quand on tente d’utiliser des sextoys, c’est le secret d’une vie sexuelle épanouie, même pour les personnes atteintes de vaginisme ou de dyspareunie !

Lubrifiant 100% naturel

Lubrifiant 100% naturel et compatible sextoys et préservatifs, 19,90€, sur Passage du désir

À lire aussi : J’ai découvert mon vaginisme en même temps que la sexualité

Crédits photos : Anna Shvets (Pexels)