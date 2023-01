Quelle musique écoutez-vous quand vous (vous) faites l’amour ? Womanizer sait…

La marque de sextoys a mené une enquête auprès de plus de 20 000 personnes pour révéler quel est le genre musical le plus écouté à travers 15 pays. Et la réponse en France pourrait bien vous étonner.

Êtes-vous du genre à faire l’amour en musique ? Et si oui, sur quel genre musical ? Si chaque personne a ses préférences, la marque de sextoys Womanizer a mené une amusante enquête en collaboration avec un autre fabricant de jouets pour adulte, Lucid, pour révéler quelles étaient les tendances saillantes de certains pays.

Au total, 22 315 personnes ont été sondées à travers 15 pays, rapporte le fabricant dans un communiqué de presse : l’Australie, l’Autriche, le Canada, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, Singapour, l’Espagne, la Suisse, Taïwan, le Royaume-Uni, ou encore les États-Unis.

Il s’en dégage que la pop est le genre musical préféré pour le sexe et la masturbation dans presque tous les pays. C’est donc la deuxième place qui s’avère la plus amusante à observer.

Les Français déclarent écouter beaucoup de musique classique pendant le sexe

Ainsi, aux États-Unis, les gens déclarent surtout écouter du R’n’B ou du rock. Au Canada, c’est clairement le rock, et de loin par rapport à tous les autres pays. Plus étonnant : en France, en Allemagne et au Japon, c’est la musique classique qui se dégage particulièrement. En Nouvelle-Zélande, c’est le R’n’B, tandis qu’en Suisse, c’est le hip-hop.

Mais, peut-être que si l’on demandait aux enceintes connectées ce qu’elles entendent vraiment, les réponses seraient tout autres. Heureusement, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et le RGPD veillent au grain pour éviter que le monde entier ne sache quels sons plaisirs-coupables nourrissent vraiment nos ébats sexuels en solo ou à plusieurs.

Et vous, écoutez-vous de la musique pour (vous) faire l’amour ?

