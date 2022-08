Harcelée par des antivax, une médecin autrichienne se suicide dans son cabinet

Lisa-Marie Kellermayr était une célèbre médecin autrichienne. Victime de harcèlement de la part de militants antivax, elle s’est donné la mort dans son cabinet.

La docteure Lisa-Marie Kellermayr était une figure familière des Autrichiens. Elle intervenait régulièrement sur les plateaux de télévision pour informer les téléspectateurs sur la pandémie de Covid-19 et la vaccination.

Ciblée par une vague de harcèlement menée par des antivax

L’agence de presse Reuters a annoncé la terrible nouvelle le 30 juillet. La veille, Lisa-Marie Kellermayr s’est suicidée dans son cabinet en Haute-Autriche. Le média révèle qu’une lettre a été retrouvée près de son corps. La docteure y explique son geste par un épuisement psychologique et physique causé par une vague de haine et de harcèlement.

Exposée dans ses interventions médiatiques, elle était devenue la cible d’anti-vaccin et de complotistes qui la harcelaient et la menaçaient de mort. Selon Die Presse, Lisa-Marie Kellermayr a même été contrainte de fermer son cabinet et de dépenser 8 000 à 10 000 euros par mois pour employer des agents de sécurité.

Reuters a également rappelé que l’Autriche comptait l’un des taux de vaccination les plus bas en Europe occidentale.

Crédit de l’image à la Une : Daniel Schludi / Unsplash