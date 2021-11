Notre test du Carezza de Lora DiCarlo, le sextoy qui mime les caresses sur un clito

« Le réalisme d’un doigt sur le clitoris », c’est la promesse du sextoy Carezza de Lora DiCarlo, testé par Capucine, lectrice de Madmoizelle. Promesse tenue ? Au programme, de bonnes surprises, quelques réticences, mais surtout, beaucoup de plaisir !

Ne vous laissez pas duper par son look innocent de diffuseur de parfum d’intérieur. Le Carezza promet des caresses aussi réalistes qu’une main experte ou que les doigts les plus habiles ! Et c’est peut-être bien ça qui fait la différence avec les autres stimulateurs de clitoris classiques…

En tout cas, c’est ce que Capucine, notre testeuse, espérait en choisissant ce jouet sexuel de la marque Lora DiCarlo — dont, souvenez-vous, le sextoy connecté avait été banni pour « obscénité », malgré le prix qu’il a remporté, du CES (Consumer Electronics Show) de 2019.

Alors, le galet vibrant est-il plus qu’un bel objet ?

Lora DiCarlo est une marque d’accessoires érotiques et de jouets sexuels imaginée par la créatrice éponyme, dont le mannequin Cara Delevingne est copropriétaire et conseillère créative. Le crédo de la start-up ? « Créer un monde où tous les humains peuvent embrasser leur sexualité avec positivité et confiance. »

Un bel engagement, mais se retrouve-t-il dans l’expérience de Capucine ?

Le test du Carezza de Lora DiCarlo

Notre testeuse, qui n’est pas friande de pénétration vaginale et était déçue des aspirateurs à clito classiques, voulait un sextoy capable de reproduire au mieux la sensation d’une stimulation humaine.

Qu’a-t-elle pensé du Carezza, le galet clitoridien biomimétique de Lora DiCarlo ?

Le Carezza de Lora DiCarlo est disponible chez Passage du désir à 159€

À quoi faut-il s’attendre dans la boîte ?

Dans la discrète boîte du Carezza : un petit sextoy gris en silicone en forme de galet, long de 10,6 cm et large de 4,9 cm, une pochette pour le ranger sans l’abîmer, un chargeur USB pour l’utiliser en continu pendant une heure maximum !

Comment utiliser le Carezza ?

Le jouet sexuel de la marque de Lora DiCarlo utilise la technologie biomimétique, censée imiter le mouvement d’un doigt qui tapote tout doucement sur le gland du clitoris. Sous son capot, le galet renferme une bille pulsante qui, à faible vitesse, mime « le tapotement d’un doigt sur cette zone sensible de l’anatomie ». Les délicats battements préparent et chauffent le clito avant de passer à des caresses plus intenses — ou pas…

Si tel est le cas, « la sensation de tapotement disparaît, et l’on ressent alors des pulsations et des vibrations, qui stimulent intensément toute la zone. »

Lora DiCarlo recommande d’utiliser un lubrifiant à base d’eau pour vous servir de votre galet vibrant. La marque poursuit :

« Allumez le Carezza en utilisant le bouton d’alimentation, puis appuyez sur le bouton + en bas pour augmenter l’intensité. Faites glisser le manchon d’air du Carezza pour ressentir des impulsions d’air sur vos mamelons, votre clitoris ou toute autre zone érogène. »

Facile, a priori !

Les points positifs du Carezza

Une stimulation graduelle qui change

« J’apprécie le Wand, mais je voulais tester quelque chose de moins intense. En revanche les sextoys à base de succion ne me procurent pas vraiment de sensations », confie Capucine qui recommande le Carezza dans n’importe quel cadre :

« Pour une stimulation qui monte en intensité doucement, en prenant son temps. »

La technologie PercussionTouch™ du Carezza évolue : passez d’un toucher léger à des « vibrations massantes jusqu’à un tambourinage profond et ciblé. » Cerise sur le gâteau, la fonction Air Sleeve fait passer le sextoy d’une pulsation à une aspiration ciblée en une simple pression de bouton.

Un beau sextoy

« Le Carezza est un très joli objet et son packaging est très beau », confie Capucine qui apprécie le look épuré du sextoy et sa douceur.

Robuste et tout-terrain

Capucine a trouvé le sextoy plutôt solide et de bonne qualité, de prime abord. Le petit plus du Carezza ? Il est waterproof et peut s’utiliser sous la douche comme dans le bain.

Les points négatifs du Carezza

Un effet un poil décevant

« Je suis un peu déçue de ne pas avoir senti cet effet de tapotement. Je dois sûrement encore m’y habituer… L’effet est agréable mais on ne sent pas vraiment la particularité de ce toy — ce mouvement de tapotement. Peut-être une plus grande amplitude ferait davantage d’effet ? J’aurais aimé augmenter la puissance sans augmenter la vitesse, par exemple. Mais globalement, c’est vraiment agréable et aussi efficace qu’un vibro. »

Une prise en main pas si facile que ça

Capucine a eu du mal à placer correctement le sextoy :

« J’ai trouvé que j’avais besoin de replacer le sextoy en touchant avec mon doigt pour qu’il reste en place. L’embout stimulant est peut-être un peu petit, mais je pense qu’il faut s’y habituer et l’apprivoiser aussi ! »

L’avis de Capucine sur le Carezza

Capucine a trouvé le sextoy plus qualitatif que prévu, mais regrette qu’il n’ait pas tenu ses promesses quant aux tapotements prévus.

« Je le recommande à quelqu’un qui est globalement facilement stimulé par n’importe quel sextoy clitoridien et qui n’a pas un clitoris pouvant être douloureux en stimulation directe, mais qui veut changer du classique vibro. »

Note générale : 8,5/10

Le Carezza de Lora DiCarlo, des caresses pour de vrai !

Le Carezza de Lora DiCarlo est disponible chez Passage du désir à 159€

Crédits photos : Passage du désir / Lora DiCarlo