Notre test du Womanizer DUO, le meilleur pote des clitos

Pour savoir quel sextoy choisir, Madmoizelle a demandé à quatre lecteurs et lectrices de tester des stimulateurs clitoridiens. Voilà ce que Dominique, 27 ans, pense du premier, le Womanizer Duo, dispo sur Dorcel Store.



Beaucoup de personnes dotées d’un clitoris ne jurent que par sa stimulation externe. D’autres ne peuvent jouir qu’avec la pénétration vaginale. Mais ces derniers temps, ce sont bien les stimulateurs qui semblent remporter tous les suffrages ! Si bien que les personnes intéressées ne savent plus où donner de la tête, tant il existe des modèles différents.

J’ai donc demandé à quatre testeurs et testeuses d’en essayer quelques-uns. Plaisir d’offrir, écoutez.

Si la plupart des stimulateurs clitoridiens sont assez classiques et fonctionnent par vibrations ou ondes, la marque Womanizer offre un petit twist intéressant : « Le Stimulateur Womanizer DUO est un nouvel appareil de masturbation féminine qui va faire des heureuses. Le concept du DUO est simple : une partie pour stimuler le clitoris et une tige parfaitement adaptée pour le point G », peut-on lire sur le site de Dorcel Store.

Alors, qu’est-ce que ça donne ? Dominique, notre testeuse de 27 ans, répond !

Le test du Womanizer DUO

Dominique cherchait un sextoy capable de stimuler son clitoris tout en faisant de même avec son point G. « Je suis habituée à jouir par la stimulation externe, je voulais garder cela tout en apprenant à explorer mon plaisir autrement », confit-elle avant le test.

Résultats ? De belles surprises grâce à la double stimulation et à la variété de modes de vibrations, et quelques déceptions face à la mauvaise adaptation de l’objet à son anatomie.

Le Stimulateur Womanizer DUO stimule le clitoris et le point G. Sur Dorcel Store.

Le Stimulateur Womanizer DUO est disponible sur Dorcel Store à 199€

À quoi faut-il s’attendre dans la boîte ?

On aperçoit les élégantes courbes duo Womanizer DUO derrière la paroi transparente du packaging. À m’intérieur de son écrin, le sextoy est accompagné d’un câble chargeur USB avec sa pochette, et d’un petit sac tout doux pour ranger le stimulateur une fois lavé.

Ce stimulateur est une nouvelle version du Womanizer IO classique — le modèle est a été amélioré avec des fonctions inédites et est plus puissant que son aîné.

L’objet courbé existe en deux couleurs, bordeaux et noir, et mesure 20,3 cm de longueur et 8,8 cm de largeur. Il est parfaitement résistant à l’eau, et peut donc être utilisé pour une douche torride en solo ou à plusieurs.

Pas besoin de pile pour faire ronronner le Womanizer DUO, il se recharge via câble USB. Petit bonus : le sextoy est hypoallergénique !

« J’apprécie beaucoup le fait qu’il y ait de nombreux modes de vibrations. » Dominique

Comment utiliser le Womanizer DUO ?

Le Womanizer DUO n’est pas comme tous les stimulateurs clitoridiens… Il a été spécialement conçu pour titiller le clitoris, mais également le point G ! Il suffit donc de l’insérer dans le vagin et de faire reposer sa tête creusée sur le clito, puis de jouer avec les différents modes de vibrations jusqu’à trouver celui qui vous fera décoller.

Le sextoy deux-en-un fonctionne avec Pleasure Air, une technologie breveté par la marque Womanizer : des ondes de pression et des ondes soniques, en stimulation externe et interne.

Le Womanizer DUO est un stimulateur clitoridien et un stimulateur du point G.

Les points positifs du Womanizer DUO

Du plaisir deux-en-un

Les pulsations de la partie creusée du sextoy stimulent votre clitoris, pendant que les vibrations titillent votre vagin. C’est justement cette double stimulation vaginale et clitoridienne que Dominique recherchait !

Elle qui a tendance à ne jouir que par la stimulation externe de son clitoris, voulait découvrir de nouvelles façons de prendre son pied.

Des modes variés

« La stimulation externe est top. J’apprécie beaucoup le fait qu’il y ait de nombreux modes de vibrations (de la moins à la plus intense). J’aime mettre la puissance maximale sur la partie interne pour stimuler mon point G et la puissance minimale sur le clitoris pour faire durer le plaisir et avoir une séance longue de masturbation. Yummy ! »

Un sextoy waterproof

Vous pouvez utiliser le Womanizer DUO sous la douche pendant vos longs bains relaxants sans vous soucier de l’abîmer !

Un sextoy silencieux

Grâce à la technologie Smart Silence, un dispositif breveté, vous ne réveillerez pas vos colocs ou vos voisins pendant vos plaisirs solitaires et le Womanizer DUO ne s’activera qu’au contact de votre peau.

Un jouet beau et solide

Dominique a beaucoup apprécié la qualité du sextoy, un bel objet qui semble pouvoir durer dans le temps.

Les points négatifs du Womanizer DUO

Trouver le bon angle, c’est pas si facile

Même si la marque promet que le Womanizer Duo « convient à toutes les femmes » grâce à ses « deux têtes de stimulation de taille différente » censées « s’adapter à l’anatomie de chacune », Dominique n’est pas du même avis. Elle explique :

« J’ai l’impression que le sextoy n’est pas idéalement adapté à mon anatomie. Je dois regarder où le placer avec mes yeux pour bien le mettre sur le clitoris, alors que d’habitude, je sais placer mes sextoys dans le noir en suivant les sensations. »

Dominique a trouvé que le sextoy ne stimulait pas assez son clitoris, puisqu’elle n’arrivait pas à bien le placer sur cette zone lorsqu’il était inséré dans son vagin. Mais « J’ai quand même pris du plaisir », admet-elle sans peine.

« Pour des sessions longues et délicieuses de masturbation en solo ! » Dominique

Un sextoy quelque peu coûteux

Même si notre testeuse a trouvé le Womanizer DUO très qualitatif, elle l’a tout de même trouvé un peu cher, en tout cas pour sa bourse !

L’avis de Dominique sur le Womanizer DUO

Dominique a adoré les différents modes de vibrations qui permettent de varier le rythme et l’intensité.

Notre testeuse a trouvé le Womanizer DUO un poil cher pour sa bourse et pour le budget de ses amis et amies ; elle recommanderait donc à celles et ceux qui ne peuvent pas se le permettre de se tourner vers le Womanizer classique (sans la stimulation interne), qui coûte moins cher et qui s’adapte plus facilement à son anatomie, selon elle.

« Je le conseille pour des sessions longues et délicieuses de masturbation en solo ! », conclut Dominique, ravie de sa nouvelle acquisition !

Note générale : 7/10

Découvrez le Stimulateur Womanizer Duo sur Dorcel Store à 199€

Crédits photos : Captures d’écran de la vidéo de Womanizer / Dorcel Store