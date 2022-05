Qu’est-ce que la kératose pilaire, aka les petits boutons sur les bras qui ne partent JAMAIS ?

Située sur la peau des bras mais aussi des cuisses et du visage, la kératose pilaire donne un toucher rugueux et sec. Mais à quoi est-elle due et comment l’apaiser ?

Qui ne s’est jamais caressé l’arrière du bras en se demandant à quoi pouvaient bien être dus ces petits boutons secs qui le recouvrent ? La kératose pilaire concernant environ 40% de la population adulte, il y a fort à parier qu’on est nombreuses à s’être posé la question.

On vous dit tout sur cette maladie de peau qui n’a d’intimidant que le nom.

Qu’est-ce que la kératose pilaire ?

La kératose pilaire est une anomalie fréquente de la kératinisation, au cours de laquelle les orifices des follicules pileux sont obstrués par des bouchons de cellules mortes au toucher sec. Leur couleur est proche de celle de la peau mais légèrement rouge pour une peau claire ou brune pour une peau noire.

Il y a plusieurs types de kératoses pilaires mais la forme dite « simple » est la plus courante. Le docteur Toni Ionesco, dermatologue et Directeur Médical d’Uriage, explique à Madmoizelle :

La kératose pilaire simple est une affection bénigne et fréquente. Les petites lésions sont principalement localisées sur la face externe des bras et des cuisses, parfois sur les joues. Elle touche plus particulièrement les femmes et apparaît souvent dès l’enfance, où elle est associée à une peau sèche et à tendance atopique.

Rien de préoccupant pour la santé, donc, surtout que l’évolution de cette affection de la peau est souvent favorable, avec une amélioration à l’âge adulte mais aussi dès que le soleil se remet à taper — vraisemblablement, l’action des UVA et des UVB sur la kératinisation y est pour quelque chose.

© Stagestock

Comment traiter une kératose pilaire ?

Même si, dans la majorité des cas, le préjudice de la kératose pilaire est uniquement esthétique (des démangeaisons sont parfois possibles), il n’est pas rare que les personnes touchées par cette condition souhaitent en réduire les symptômes pour se sentir mieux dans leur débardeur.

En plus d’éviter les douches trop chaudes et de se laver avec un pain dermatologique ou un savon surgras, le Dr. Ionesco recommande de miser sur l’application d’émollients pour assouplir la peau :

Les émollients permettent avant tout d’améliorer le toucher rugueux de la peau. Les plus efficaces sont ce qui ont une action kératolytique, à base d’urée ou d’alpha-hydroxy-acides comme l’acide lactique ou l’acide glycolique.

En fonction de l’état de la peau, et si les produits cosmétiques n’ont rien donné, un médecin pourra prescrire un traitement à base de rétinoïdes, ces dérivés de la vitamine A dont font partie la trétinoïne, l’adapalène et le tazarotène. Dans le cas de lésions gênantes situées sur le visage, des séances de laser pourront aussi être proposées afin de traiter les rougeurs.

Qu’on décide ou non de partir en guerre contre les bouchons cornés, il est important de garder à l’esprit que la kératose pilaire ne peut être guérie (du moins pour le moment) et que les effets des différentes crèmes et traitements topiques seront limités dans le temps : en général, la maladie récidive à l’arrêt de la prise en charge.

Le shopping pour améliorer la kératose pilaire

Retrouvez le Gel-crème Kératosane 30 d’Uriage, 9,50€

Retrouvez la Lotion corporelle lissante KP Smoothing Body Lotion de First Aid Beauty, 25€

Retrouvez l’Exfoliant local corps 2% BHA de Paula’s Choice, 33€

Retrouvez le Soin anti-rugosités SA Smoothing Cream de CeraVe, 12,50€

Retrouvez le Lait pour le corps T.L.C Glycolic Body Lotion de Drink Elephant, 25€

À lire aussi : La lotion exfoliante est le produit à adopter pour retrouver une peau de bébé

Crédit photo image de Une : Getty Images