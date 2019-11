Comment il va, ton cuir chevelu ?

Oui, c’est une question un peu chelou à poser, et pourtant quand tu auras fini de lire cet article, tu auras sans doute envie de faire de ton cuir chevelu ton fils ta bataille, et de le chouchouter jusqu’à la fin de tes jours.

Alors, prête pour changer de vie ?

Le cuir chevelu, grand oublié du soin capillaire

Bien souvent, lorsque l’on évoque les soins capillaires, la première chose qui vient en tête est le soin du cheveu en soi : comment le rendre brillant, fort, doux, le nourrir et le garder en bonne santé.

Pourtant, le cuir chevelu mériterait lui aussi davantage d’attention car il constitue la base des cheveux, là où tout commence.

En fait, le follicule pileux dans lequel est implantée la racine du cheveu est à l’origine de la production de kératine (la matière principale des cheveux) et des échanges de nutriments entre l’organisme et les cheveux.

C’est donc lui qui permet aux cheveux de pousser, alors tu t’imagines bien qu’un cuir chevelu en mauvaise santé aura une influence sur l’aspect général de la chevelure.

Pour ça, une bonne solution est de lui apporter des soins régulièrement !

Quel soin pour un cuir chevelu sec ?

Un cuir chevelu sec est un cuir chevelu qui ne produit pas une quantité suffisante de sébum. Il se caractérise souvent par des démangeaisons et de la desquamation (c’est-à-dire la formation de peaux mortes) qui peut générer des pellicules.

L’idée est donc, de la même façon que l’on utilise des produits riches pour réparer une peau sèche, d’apporter des matières huileuses au cuir chevelu pour combler ce manque de sébum.

Pour moi, effectuer un masque de cuir chevelu est donc particulièrement adapté aux cuirs chevelus secs parce qu’il permet de nourrir le cuir chevelu en profondeur et de le réparer.

Effectuer un gommage doux du cuir chevelu

Ce que je te conseille avant ça, cependant, c’est d’effectuer un gommage doux au niveau de ton cuir chevelu pour le débarrasser des peaux mortes qui peuvent obstruer les pores et être à l’origine du manque de sébum et des irritations.

Gommage cuir chevelu, Belle & &Bio, 12€

Appliquer un masque, une huile ou un sérum pour cuir chevelu

Tu peux ensuite appliquer par exemple un masque nourrissant pour les cheveux ET le cuir chevelu (car cuir chevelu sec et cheveux secs vont souvent de paire), que tu viendras rincer par la suite.

Ou alors, applique une huile végétale comme celle d’olive en massant un peu du bout de tes doigts. Si tu as les cheveux assez épais et plutôt secs, ça ne posera pas de problème, mais si tu as les cheveux fins, ça peut les alourdir.

Je te conseille donc d’en appliquer en très petite quantité, comme un sérum. D’ailleurs, il existe des sérums pour cuir chevelu qui sont généralement conçus pour ne pas avoir d’effet gras ou alourdissant sur les cheveux.

Masque cheveux et cuir chevelu, Grow Gorgeous, 22,50€

Sérum cuir chevelu, Briogeo, 39,90€

Prendre soin d’un cuir chevelu gras

Si ton cuir chevelu est plutôt gras, il s’agit du problème inverse : tes glandes sébacées produisent trop de sébum, ce qui fait que tes cheveux ont tendance à graisser vite.

Le truc c’est que bien souvent, les personnes ayant un cuir chevelu gras ont tendance à se laver très fréquemment les cheveux avec des produits agressifs dans le but de « bien nettoyer » les racines.

Sauf que le cuir chevelu agressé, pour compenser, va produire davantage de sébum. Tu vois le genre de cercle vicieux que ça peut engendrer ?

L’idée est donc de privilégier des produits doux, purifiants et régulateurs, qui contiennent des actifs comme l’arbre à thé, la menthe poivrée, ou encore la sauge.

Régulièrement faire un gommage de cuir chevelu

Comme les cuirs chevelus secs, ceux qui sont plus gras nécessitent d’être purifiés des accumulations de sébum qui peuvent contribuer à alourdir les cheveux.

En choisir un qui contient du zinc peut permettre de réguler la production de sébum et ainsi revenir à une fréquence de lavage moins importante.

Gommage au sel marin, Mademoiselle bio, 10,90€

Utiliser des soins purifiants pour cuir chevelu gras

Je te conseille aussi d’utiliser aussi de temps en temps des soins purifiants. En spray ou en sérum, ces types de produits sont nombreux, mais le tout est d’y retrouver des actifs rééquilibrants et non-agressifs.

L’huile de jojoba, l’acide salicylique, ou encore l’argile verte, sont des ingrédients reconnus pour leurs propriétés régulatrices de sébum.

D’ailleurs, tu peux utiliser cette dernière pure : mélange-la à de l’eau et applique-la au niveau de ton cuir chevelu pendant 5 à 10 minutes en faisant attention à ce qu’elle ne sèche pas sur ta tête.

Ça te permettra d’espacer tes shampoings !

Spray volumisant et apaisant, John Masters Organics, 24€

Gel purifiant cuir chevelu, Aveda, 19,95€

Argile verte, Aroma-Zone, 3,90€

Et pour les cuirs chevelus sensibles ?

Quelle que soit la nature de ton cuir chevelu, il est possible qu’il soit particulièrement sensible et qu’il ait tendance à te démanger ou à tirailler.

Dans ce cas-là, le tout est de bien veiller à utiliser des shampoings doux : évite au maximum les sulfates, qui sont en quelque sorte des détergents, et évite de frotter ton crâne avec trop de vigueur.

Souvent, un massage du bout des doigts est largement suffisant pour débarrasser ton cuir chevelu des saletés accumulées, et sache que la mousse n’est pas forcément gage d’un bon nettoyage !

En appliquant au maximum ces conseils, tu verras que tes cheveux seront en meilleure santé et auront tendance à pousser plus vite et plus forts !

Et tu as encore des questions à l’issue de cet article, n’hésite pas à me les poser en commentaires, j’essaierai d’y répondre au mieux !

