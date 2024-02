Psoriasis du cuir chevelu : une problématique cutanée dont même Beyonce est atteinte 

Cécred, la marque de soin dédiée aux cheveux de Beyonce est maintenant disponible. L’occasion pour la star de parler de son rapport aux cheveux, mais aussi d’une problématique qui touche aujourd’hui deux à trois millions de personnes rien qu’en France, le psoriasis du cuir chevelu.

Après plusieurs mois de spéculation, la marque de soins pour les cheveux de Beyonce est enfin disponible. Sur le site cécred.com, vous pourrez ainsi retrouver pas moins de 8 produits exclusifs : un shampooing clarifiant et gommage du cuir chevelu, un masque reconstituant, un shampooing hydratant, un après-shampooing et une lotion hydratante, une huile capillaire nourrissante, un traitement rituel formulé à base de riz fermenté et de rose, et un flacon mélangeur.

Si vous vous posiez la question, le nom Cécred est issu d’une contraction de « Cé » les deux dernières lettres du prénom de Beyoncé et de « Sacred » que l’on pourrait traduire par le mot « sacré » en français. Très attendue, cette marque fait évidemment écho à l’histoire très personnelle de sa créatrice dont la mère, Tina Knowles, tenait un salon de coiffure. Elle explique d’ailleurs son rapport à ses propres cheveux et notamment à une problématique cutanée rencontrée depuis l’enfance, le psoriasis, dans les colonnes du magazine Essence :

« La relation qu’on entretient avec nos cheveux est une aventure très personnelle. Depuis mon enfance passée dans le salon de ma mère jusqu’à mon père appliquant de l’huile sur mon cuir chevelu pour traiter mon psoriasis, ces moments ont été sacrés pour moi. »

Qu’est-ce que le psoriasis du cuir chevelu ?

Le psoriasis du cuir chevelu est une maladie inflammatoire chronique et auto-immune qui peut apparaître lors d’une baisse du niveau immunitaire, du stress, de la prise de certains médicaments ou encore de frottements. Elle induit une surproduction de kératinocytes qui sont les cellules productrices de kératine au niveau de la peau.

Elle se manifeste par des démangeaisons au niveau du crâne, de plaques rouges (généralement situées à la base de l’implantation des cheveux) et de desquamations parfois intenses. Bénigne, cette maladie peut, en revanche, avoir des conséquences lourdes sur l’état psychique de la personne qui en souffre, car c’est une problématique visible conduisant à une accélération du cycle de régénération de la peau.

Qui est principalement touché ?

Le psoriasis du cuir chevelu peut toucher aussi bien les hommes et les femmes de tout âge, mais on enregistre un possible pic situé entre 20 ans et 40 ans. Si tout le monde peut souffrir de cette problématique cutanée, il semblerait que les personnes d’origines caucasiennes sont plus souvent touchées.

Comment en venir à bout ?

S’il n’existe pas de traitement définitif permettant de traiter le psoriasis sur le long terme, les symptômes peuvent disparaître spontanément au bout d’un certain temps, sans avoir besoin d’avoir recourt à la prise de médicament ou à des traitements topiques.

Si vous souffrez de psoriasis chronique au niveau de votre cuir chevelu, votre dermatologue pourra alors vous prescrire un traitement topique à base de dermocorticoïdes (associés ou non à des dérivés de la vitamine D). Si vous développez des desquamations importantes, dans ce cas, l’application d’acide salicylique ou encore de dermocorticoïdes sera alors nécessaire pour affiner le grain de peau et vous permettre de produire moins de pellicules.

Dans tous les cas, se laver à outrance les cheveux peut être une mauvaise habitude à prendre en cas de psoriasis du cuir chevelu. Les frottements dus aux démangeaisons peuvent, en effet, aggraver les symptômes de la maladie et la rendre difficile à gérer.

La patience sera donc de mise pour que le traitement puisse faire effet. En moyenne, ce dernier peut améliorer les symptômes du psoriasis entre 10 et 20 jours. Vous savez tout !

