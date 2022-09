Interview with a vampire : le trailer du remake promet une romance gay entre vampires plus explicite que jamais

Le film culte de 1994 avec Tom Cruise et Brad Pitt bénéficie d’un remake qui s’annonce savoureux et sombre. Et cette fois, la relation entre les vampires Louis et Lestat s’annonce plus explicite.

Les vampires, on n’en aura jamais marre, et ça les séries l’ont bien compris.

Et comme les reboots et remakes ont le vent en poupe, pour le meilleur ou pour le pire, personne n’a vraiment été étonné quand a été annoncé celui d’Entretien avec un vampire, film culte de Neil Jordan, sorti dans les années 90 avec, excusez-moi du peu, Tom Cruise, Brad Pitt et Antonio Banderas, mais aussi une toute jeune Kirsten Dunst.

L’adaptation de l’œuvre phare de la romancière Anne Rice avait eu un franc succès critique et public, en ne montrant ni plus ni moins que le quotidien d’une famille homoparentale, où deux papas font de leur mieux pour élever leur fille et lui transmettre des valeurs. Bon, et puis il se trouve que tout ce petit monde dort dans des cercueils et se nourrit de sang humain.

Finie l’ambiguïté, Louis et Lestat auront l’histoire qu’ils méritent

Que nous réserve ce remake ? Peu ou prou la même histoire, déclinée en huit épisodes.

On trouvera Jacob Anderson, qu’on avait découvert dans Game of Thrones, pour le rôle de Louis face à Sam Reid, qui a la lourde charge de porter sur ses épaules le rôle du charismatique Lestat. Si les premières images révélées au compte-gouttes depuis plusieurs semaines n’en avaient pas encore montré beaucoup, le trailer enfin disponible fait la part belle à l’alchimie délectable entre les deux hommes.

Cette nouvelle version assumera donc pleinement la relation entre Lestat et Louis, sa dimension charnelle et sexuelle, sa charge homoérotique, très palpable pour l’observateur avisé mais néanmoins timoré dans le film de 1994, qui privilégiait alors l’ambiguïté à une représentation franche de l’attirance entre les deux hommes.

« Il était mon meurtrier, mon mentor, mon amant et celui qui m’a fait » se remémore Louis des années (des siècles !) après leur histoire, puisque conformément à l’histoire originelle d’Anne Rice, Entretien avec un vampire sera là encore un long flash-back.

La diffusion de la série est prévue pour le 2 octobre 2022 aux États-Unis, mais n’a pour le moment pas encore de diffuseur en France.

Crédit photo : Michele K. Short/AMC