Une liste de noms #MeToo bientôt dévoilée : comment réagira le Festival de Cannes ?

Alors que des rumeurs laissent entendre que de nombreuses allégations de viols et d’agressions sexuelles, concernant des personnalités francaises, éclateront bientôt, la directrice du Festival de Cannes Iris Knobloch a annoncé qu’elle privilégiera le cas par cas.

#MeToo sera à Cannes, et sans doute plus qu’on ne le pense. D’importantes rumeurs circulant sur les réseaux sociaux laissent entendre que les noms de personnalités du cinéma accusées de viols ou d’agressions sexuelles seraient sur le point d’être dévoilées.

En réaction à ces bruits de couloir sur un éventuel #MeToo français, la présidente du festival, Iris Knobloch, a expliqué à Paris Match qu’elle privilégiait une approche pragmatique : traiter chaque cas individuellement, sans se soumettre à une règle générale immuable. Dans un article publié le 9 mai, elle a expliqué :

« Si le cas d’une personne mise en cause se présentait, nous veillerions à prendre la bonne décision au cas par cas, en concertation avec le conseil d’administration »

Elle a également ajouté que l’œuvre des personnes incriminées ferait l’objet de discussions propres dans le processus décisionnel, soulignant que « c’est elle la vraie star. »

Le #MeToo français sur le point de prendre une ampleur sans précédent ?

Ces déclarations interviennent dans un contexte où le mouvement #MeToo est toujours au cœur des préoccupations, avec des rebondissements récents aux États-Unis où l’une des condamnations du producteur Harvey Weinstein a finalement été annulée. En France également, l’affaire Weinstein continue d’avoir des répercussions, avec le procès médiatisé de l’acteur Gérard Depardieu en octobre dernier et le mouvement de libération de la parole initié par Judith Godrèche. Cette dernière a notamment porté plainte pour viols et agressions sexuelles contre Benoit Jacquot et Jacques Doillon.

C’est d’ailleurs Judith Godrèche qui marquera cette édition du Festival de Cannes en présentant son court-métrage de 17 minutes intitulé « Moi aussi », qui donne une voix à millier de victimes de violences sexuelles.

Moi Aussi

Outre ces enjeux liés au mouvement #MeToo, Iris Knobloch a également évoqué la place des femmes dans le cinéma. Bien que le nombre de films réalisés par des femmes en compétition ait augmenté, atteignant 20% de la sélection officielle, la présidente du festival a rejeté l’idée d’instaurer des quotas. Selon elle, le festival doit avant tout se concentrer sur la qualité des films, tout en encourageant la présence féminine dans l’industrie cinématographique par d’autres moyens. Des propos plutôt flous, en somme. Affaire à suivre.

